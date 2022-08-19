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Во Львове переименуют еще 20 улиц - РИА Новости, 19.08.2022
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Во Львове переименуют еще 20 улиц
Во Львове переименуют еще 20 улиц - РИА Новости, 19.08.2022
Во Львове переименуют еще 20 улиц
Власти Львова решили переименовать еще 20 улиц "в рамках деколонизации топонимики" - изменения коснулись в том числе улиц, носящих имена изобретателя... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T16:55
2022-08-19T16:55
в мире
александр герцен
михаил врубель
андрей садовой
львов
россия
украина
львовский городской совет
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Власти Львова решили переименовать еще 20 улиц "в рамках деколонизации топонимики" - изменения коснулись в том числе улиц, носящих имена изобретателя периодической системы химических элементов Дмитрия Менделеева и нобелевского лауреата по физиологии, академика Ивана Павлова."На сессии Львовского городского совета депутаты поддержали следующие предложения для новых названий улиц, которые подлежат переименованию в рамках деколонизации топонимики", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Львовского горсовета. Кроме уже названных будут переименованы, в частности, улицы, названные в честь русского композитора Михаила Глинки, писателя и философа Александра Герцена, а также художника Михаила Врубеля.В конце июня мэр Львова Андрей Садовой заявил, что горсовет решил переименовать восемь улиц, названия которых связаны с Россией. Тогда, в частности, были переименованы улицы, названные именами первого космонавта планеты Юрия Гагарина и всемирно известного классика русской литературы Льва Толстого.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
https://ria.ru/20220819/lvov-1810805573.html
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в мире, александр герцен, михаил врубель, андрей садовой, львов, россия, украина, львовский городской совет
В мире, Александр Герцен, Михаил Врубель, Андрей Садовой, Львов, Россия, Украина, Львовский городской совет
16:55 19.08.2022
 
Во Львове переименуют еще 20 улиц

Во Львове переименуют еще 20 улиц, в том числе названные в честь Менделеева и Глинки

© РИА Новости / Александр ХроленкоЗападная Украина, город Львов
Западная Украина, город Львов - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Александр Хроленко
Западная Украина, город Львов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Власти Львова решили переименовать еще 20 улиц "в рамках деколонизации топонимики" - изменения коснулись в том числе улиц, носящих имена изобретателя периодической системы химических элементов Дмитрия Менделеева и нобелевского лауреата по физиологии, академика Ивана Павлова.
"На сессии Львовского городского совета депутаты поддержали следующие предложения для новых названий улиц, которые подлежат переименованию в рамках деколонизации топонимики", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Львовского горсовета. Кроме уже названных будут переименованы, в частности, улицы, названные в честь русского композитора Михаила Глинки, писателя и философа Александра Герцена, а также художника Михаила Врубеля.
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В конце июня мэр Львова Андрей Садовой заявил, что горсовет решил переименовать восемь улиц, названия которых связаны с Россией. Тогда, в частности, были переименованы улицы, названные именами первого космонавта планеты Юрия Гагарина и всемирно известного классика русской литературы Льва Толстого.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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В миреАлександр ГерценМихаил ВрубельАндрей СадовойЛьвовРоссияУкраинаЛьвовский городской совет
 
 
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