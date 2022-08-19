https://ria.ru/20220819/pereimenovanie-1810812086.html

Во Львове переименуют еще 20 улиц

Во Львове переименуют еще 20 улиц - РИА Новости, 19.08.2022

Во Львове переименуют еще 20 улиц

Власти Львова решили переименовать еще 20 улиц "в рамках деколонизации топонимики" - изменения коснулись в том числе улиц, носящих имена изобретателя... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T16:55

2022-08-19T16:55

2022-08-19T16:55

в мире

александр герцен

михаил врубель

андрей садовой

львов

россия

украина

львовский городской совет

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Власти Львова решили переименовать еще 20 улиц "в рамках деколонизации топонимики" - изменения коснулись в том числе улиц, носящих имена изобретателя периодической системы химических элементов Дмитрия Менделеева и нобелевского лауреата по физиологии, академика Ивана Павлова."На сессии Львовского городского совета депутаты поддержали следующие предложения для новых названий улиц, которые подлежат переименованию в рамках деколонизации топонимики", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Львовского горсовета. Кроме уже названных будут переименованы, в частности, улицы, названные в честь русского композитора Михаила Глинки, писателя и философа Александра Герцена, а также художника Михаила Врубеля.В конце июня мэр Львова Андрей Садовой заявил, что горсовет решил переименовать восемь улиц, названия которых связаны с Россией. Тогда, в частности, были переименованы улицы, названные именами первого космонавта планеты Юрия Гагарина и всемирно известного классика русской литературы Льва Толстого.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20220819/lvov-1810805573.html

https://ria.ru/20220802/ukraina-1806629953.html

львов

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, александр герцен, михаил врубель, андрей садовой, львов, россия, украина, львовский городской совет