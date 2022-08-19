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Путин и Токаев обсудят вопросы стратегического партнерства и сотрудничества - РИА Новости, 19.08.2022
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Путин и Токаев обсудят вопросы стратегического партнерства и сотрудничества
Путин и Токаев обсудят вопросы стратегического партнерства и сотрудничества - РИА Новости, 19.08.2022
Путин и Токаев обсудят вопросы стратегического партнерства и сотрудничества
В Сочи в пятницу состоятся переговоры президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева, ожидается, что лидеры двух стран обсудят вопросы РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T00:24
2022-08-19T00:24
казахстан
россия
в мире
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НУР-СУЛТАН, 19 авг - РИА Новости. В Сочи в пятницу состоятся переговоры президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева, ожидается, что лидеры двух стран обсудят вопросы стратегического партнерства и сотрудничества.Пресс-служба Кремля накануне сообщила о том, что в Сочи пройдет встреча Путина и Токаева. Согласно сообщению, в продолжение регулярного диалога на высшем уровне главы государств планируют "обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и сотрудничества". Кроме того, будет затронута проблематика двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений, включая Содружество независимых государств, в котором Казахстан председательствует в этом году.По информации пресс-службы казахстанского лидера, Токаев прибудет в РФ с рабочим визитом. На переговорах стороны рассмотрят "актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства, в том числе дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества".Казахстанский политолог Газиз Абишев считает, что президенты будут вести речь обо всех аспектах двусторонних связей. "Актуальные вопросы казахстанско-российского стратегического партнерства подразумевают вопросы геополитики, безопасности, в общем, весь спектр отношений, который зиждется на Договоре между Россией и Казахстаном о добрососедстве и союзничестве в XXI веке от 2013 года", - сказал Абишев РИА Новости.У президентов на переговорах традиционно многосторонняя повестка, нынешняя встреча - не исключение. "То есть будет гибкая повестка, по которой где-то Казахстан может помочь, где-то он может уступить, и так далее", - полагает он. По его мнению, в числе этих вопросов - и минимизация ущерба Казахстану от противостояния России с Западом из-за Украины.По мнению собеседника агентства, Токаев и Путин обсудят также помощь Казахстана России в преодолении добровольного эмбарго со стороны зарубежных корпораций, возможности по релокации бизнеса, ушедшего из РФ в республику. "Будут какие-то проблемные вопросы, которые поднимают, я уверен, промышленники, предприниматели, банкиры, перед казахстанским руководством в рамках отношений с Россией", сказал Абишев.Безусловно, подчеркнул эксперт, президенты не обойдут стороной и взаимодействие в рамках международных структур, таких как Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и систем, "в том числе связанных с транспортировкой нефти".
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казахстан, россия, в мире
Казахстан, Россия, В мире
00:24 19.08.2022
 
Путин и Токаев обсудят вопросы стратегического партнерства и сотрудничества

Президент России Путин обсудит с Токаевым в Сочи вопросы стратегического партнерства

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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НУР-СУЛТАН, 19 авг - РИА Новости. В Сочи в пятницу состоятся переговоры президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева, ожидается, что лидеры двух стран обсудят вопросы стратегического партнерства и сотрудничества.
Пресс-служба Кремля накануне сообщила о том, что в Сочи пройдет встреча Путина и Токаева. Согласно сообщению, в продолжение регулярного диалога на высшем уровне главы государств планируют "обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и сотрудничества". Кроме того, будет затронута проблематика двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений, включая Содружество независимых государств, в котором Казахстан председательствует в этом году.
По информации пресс-службы казахстанского лидера, Токаев прибудет в РФ с рабочим визитом. На переговорах стороны рассмотрят "актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства, в том числе дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества".
Казахстанский политолог Газиз Абишев считает, что президенты будут вести речь обо всех аспектах двусторонних связей. "Актуальные вопросы казахстанско-российского стратегического партнерства подразумевают вопросы геополитики, безопасности, в общем, весь спектр отношений, который зиждется на Договоре между Россией и Казахстаном о добрососедстве и союзничестве в XXI веке от 2013 года", - сказал Абишев РИА Новости.
У президентов на переговорах традиционно многосторонняя повестка, нынешняя встреча - не исключение. "То есть будет гибкая повестка, по которой где-то Казахстан может помочь, где-то он может уступить, и так далее", - полагает он. По его мнению, в числе этих вопросов - и минимизация ущерба Казахстану от противостояния России с Западом из-за Украины.
По мнению собеседника агентства, Токаев и Путин обсудят также помощь Казахстана России в преодолении добровольного эмбарго со стороны зарубежных корпораций, возможности по релокации бизнеса, ушедшего из РФ в республику. "Будут какие-то проблемные вопросы, которые поднимают, я уверен, промышленники, предприниматели, банкиры, перед казахстанским руководством в рамках отношений с Россией", сказал Абишев.
Безусловно, подчеркнул эксперт, президенты не обойдут стороной и взаимодействие в рамках международных структур, таких как Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и систем, "в том числе связанных с транспортировкой нефти".
Флаги России и Казахстана - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
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