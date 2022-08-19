https://ria.ru/20220819/pensii-1810851283.html

США вывели из-под санкций выплату пенсий за пределами России

США вывели из-под санкций выплату пенсий за пределами России - РИА Новости, 19.08.2022

США вывели из-под санкций выплату пенсий за пределами России

Минфин США вывел из-под санкций выплату пенсий за пределами России, говорится в опубликованной генеральной лицензии американского ведомства. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T18:19

2022-08-19T18:19

2022-08-19T19:44

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ВАШИНГТОН, 19 авг — РИА Новости. Минфин США вывел из-под санкций выплату пенсий за пределами России, говорится в опубликованной генеральной лицензии американского ведомства.В лицензии подчеркивается, что она заменяет предыдущий вариант от 2 июня этого года. Он допускал только операции, требуемые для обработки пенсионных платежей американским гражданам.После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самих США и Европы — привели к росту цен на продукты питания и топливо.Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная их цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220812/banki-1809058334.html

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владимир путин, сша, россия, украина, в мире, экономика