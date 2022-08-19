18:19 19.08.2022 (обновлено: 19:44 19.08.2022)
США вывели из-под санкций выплату пенсий за пределами России
Минфин США вывел из-под санкций выплату пенсий за пределами России
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 авг — РИА Новости. Минфин США вывел из-под санкций выплату пенсий за пределами России, говорится в опубликованной генеральной лицензии американского ведомства.
"Разрешить транзакции, связанные с пенсионными платежами гражданам США и не гражданам США, которые находятся за пределами Российской Федерации", — отмечается в документе.
В лицензии подчеркивается, что она заменяет предыдущий вариант от 2 июня этого года. Он допускал только операции, требуемые для обработки пенсионных платежей американским гражданам.
После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самих США и Европы — привели к росту цен на продукты питания и топливо.
Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная их цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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