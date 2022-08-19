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Число жертв паводка в Китае выросло до 18 - РИА Новости, 19.08.2022
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Число жертв паводка в Китае выросло до 18
Число жертв паводка в Китае выросло до 18 - РИА Новости, 19.08.2022
Число жертв паводка в Китае выросло до 18
Число жертв паводка в горной местности провинции Цинхай на северо-западе Китая достигло 18, еще 13 человек числятся пропавшими без вести, сообщает в пятницу... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T13:43
2022-08-19T13:43
в мире
китай
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ПЕКИН, 19 авг - РИА Новости. Число жертв паводка в горной местности провинции Цинхай на северо-западе Китая достигло 18, еще 13 человек числятся пропавшими без вести, сообщает в пятницу Центральное телевидение Китая."По состоянию на 17.00 (12.00 мск) в результате паводка погибли 18 человек, спасти удалось 23 человек, 13 числятся пропавшими без вести", - говорится в сообщении телевидения.Ранее сообщалось о 16 погибших и 36 пропавших без вести.Сообщение о паводке в уезде Датун поступило в управление по чрезвычайным ситуациям города Синин в четверг в 07.03 по местному времени (02.03 мск), после чего власти запустили механизм реагирования на ЧП.Ранее сообщалось, что из-за стихийного бедствия пострадали 1517 домохозяйств, в зоне ЧП оказались более шести тысяч человек.
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в мире, китай
В мире, Китай
13:43 19.08.2022
 
Число жертв паводка в Китае выросло до 18

Число жертв паводка на северо-западе Китая выросло до 18, 13 человек пропали без вести

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Китае
Автомобиль скорой помощи в Китае - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобиль скорой помощи в Китае. Архивное фото
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ПЕКИН, 19 авг - РИА Новости. Число жертв паводка в горной местности провинции Цинхай на северо-западе Китая достигло 18, еще 13 человек числятся пропавшими без вести, сообщает в пятницу Центральное телевидение Китая.
"По состоянию на 17.00 (12.00 мск) в результате паводка погибли 18 человек, спасти удалось 23 человек, 13 числятся пропавшими без вести", - говорится в сообщении телевидения.
Ранее сообщалось о 16 погибших и 36 пропавших без вести.
Сообщение о паводке в уезде Датун поступило в управление по чрезвычайным ситуациям города Синин в четверг в 07.03 по местному времени (02.03 мск), после чего власти запустили механизм реагирования на ЧП.
Ранее сообщалось, что из-за стихийного бедствия пострадали 1517 домохозяйств, в зоне ЧП оказались более шести тысяч человек.
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