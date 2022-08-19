https://ria.ru/20220819/patrushev-1810689580.html

Патрушев заявил, что жители стран Запада стали заложниками своих элит

Патрушев заявил, что жители стран Запада стали заложниками своих элит - РИА Новости, 19.08.2022

Патрушев заявил, что жители стран Запада стали заложниками своих элит

Граждане стран Запада стали заложниками своих элит, обслуживающих транснациональные корпорации и стремящихся получить максимальную экономическую выгоду, даже за РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T11:43

2022-08-19T11:43

2022-08-19T11:43

россия

украина

ташкент

в мире

николай патрушев

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Граждане стран Запада стали заложниками своих элит, обслуживающих транснациональные корпорации и стремящихся получить максимальную экономическую выгоду, даже за счет жизни и здоровья простых граждан, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев."Не только на Украине простые граждане стали заложниками элит, обманом или силой захвативших власть. То же самое мы видим и на Западе", - сказал Патрушев в пятницу в Ташкенте на 17-й ежегодной встрече секретарей Совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества. Слова Патрушева приводит пресс-служба аппарата СБ РФ.Власти США, Англии, стран Евросоюза вместо реализации национальных интересов обслуживают транснациональные корпорации, добавил Патрушев."Цель одна – получить максимальную экономическую выгоду, пусть даже она будет оплачена налогами, благополучием, а нередко – жизнями и здоровьем своих граждан. В итоге простые американцы и европейцы продолжают страдать от инфляции и социально-экономических проблем, что уже приводит к массовым демонстрациям и политическим перестановкам на Западе", - отметил секретарь СБ РФ.

https://ria.ru/20220819/ssha-1810667140.html

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украина

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Дарья Буймова

россия, украина, ташкент, в мире, николай патрушев