https://ria.ru/20220819/patrushev-1810673929.html
США не обеспечивают проверяемость своих биолабораторий, заявил Патрушев
США не обеспечивают проверяемость своих биолабораторий, заявил Патрушев - РИА Новости, 19.08.2022
США не обеспечивают проверяемость своих биолабораторий, заявил Патрушев
США не собираются обеспечивать открытость и проверяемость своих биолабораторий в разных странах, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T11:06
2022-08-19T11:06
2022-08-19T11:38
в мире
россия
сша
ташкент
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николай патрушев
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. США не собираются обеспечивать открытость и проверяемость своих биолабораторий в разных странах, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев."Серьезным вызовом является обеспечение медико-биологической безопасности на пространстве ШОС. Имеющиеся конкретные примеры позволяют констатировать, что США не собираются обеспечивать открытость и проверяемость в том, что касается функционирования своих биологических лабораторий на территории других стран, в частности на постсоветском пространстве", - сказал Патрушев в пятницу в Ташкенте на 17-й ежегодной встрече секретарей Совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества. Слова Патрушева приводит пресс-служба аппарата СБ РФ."Формальное нахождение подобных биообъектов в национальной собственности оказывается недостаточным для эффективного контроля над действиями американцев, и это подтверждают достоверные сведения", - добавил секретарь Совбеза РФ.Имеются факты выполнения Пентагоном биологической программы на Украине в нарушение статей Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, напомнил Патрушев."Анализ осуществлявшихся в украинских лабораториях проектов дает достаточные основания для вывода, что в непосредственной близости от наших границ велась разработка компонентов биологического оружия", - сказал он.
https://ria.ru/20220516/laboratoriya-1788810891.html
https://ria.ru/20220725/terrorizm-1804686040.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, ташкент, шос, николай патрушев
В мире, Россия, США, Ташкент, ШОС, Николай Патрушев
11:06 19.08.2022 (обновлено: 11:38 19.08.2022)
США не обеспечивают проверяемость своих биолабораторий, заявил Патрушев
Секретарь Совбеза Патрушев назвал медико-биологическую безопасность ШОС серьезным вызовом
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. США не собираются обеспечивать открытость и проверяемость своих биолабораторий в разных странах, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
"Серьезным вызовом является обеспечение медико-биологической безопасности на пространстве ШОС
. Имеющиеся конкретные примеры позволяют констатировать, что США
не собираются обеспечивать открытость и проверяемость в том, что касается функционирования своих биологических лабораторий на территории других стран, в частности на постсоветском пространстве", - сказал Патрушев в пятницу в Ташкенте
на 17-й ежегодной встрече секретарей Совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества. Слова Патрушева приводит пресс-служба аппарата СБ РФ
.
"Формальное нахождение подобных биообъектов в национальной собственности оказывается недостаточным для эффективного контроля над действиями американцев, и это подтверждают достоверные сведения", - добавил секретарь Совбеза РФ.
Имеются факты выполнения Пентагоном биологической программы на Украине в нарушение статей Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, напомнил Патрушев.
"Анализ осуществлявшихся в украинских лабораториях проектов дает достаточные основания для вывода, что в непосредственной близости от наших границ велась разработка компонентов биологического оружия", - сказал он.