https://ria.ru/20220819/patrushev-1810673929.html

США не обеспечивают проверяемость своих биолабораторий, заявил Патрушев

США не обеспечивают проверяемость своих биолабораторий, заявил Патрушев - РИА Новости, 19.08.2022

США не обеспечивают проверяемость своих биолабораторий, заявил Патрушев

США не собираются обеспечивать открытость и проверяемость своих биолабораторий в разных странах, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T11:06

2022-08-19T11:06

2022-08-19T11:38

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. США не собираются обеспечивать открытость и проверяемость своих биолабораторий в разных странах, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев."Серьезным вызовом является обеспечение медико-биологической безопасности на пространстве ШОС. Имеющиеся конкретные примеры позволяют констатировать, что США не собираются обеспечивать открытость и проверяемость в том, что касается функционирования своих биологических лабораторий на территории других стран, в частности на постсоветском пространстве", - сказал Патрушев в пятницу в Ташкенте на 17-й ежегодной встрече секретарей Совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества. Слова Патрушева приводит пресс-служба аппарата СБ РФ."Формальное нахождение подобных биообъектов в национальной собственности оказывается недостаточным для эффективного контроля над действиями американцев, и это подтверждают достоверные сведения", - добавил секретарь Совбеза РФ.Имеются факты выполнения Пентагоном биологической программы на Украине в нарушение статей Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, напомнил Патрушев."Анализ осуществлявшихся в украинских лабораториях проектов дает достаточные основания для вывода, что в непосредственной близости от наших границ велась разработка компонентов биологического оружия", - сказал он.

https://ria.ru/20220516/laboratoriya-1788810891.html

https://ria.ru/20220725/terrorizm-1804686040.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, ташкент, шос, николай патрушев