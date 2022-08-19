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США не обеспечивают проверяемость своих биолабораторий, заявил Патрушев - РИА Новости, 19.08.2022
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США не обеспечивают проверяемость своих биолабораторий, заявил Патрушев
США не обеспечивают проверяемость своих биолабораторий, заявил Патрушев - РИА Новости, 19.08.2022
США не обеспечивают проверяемость своих биолабораторий, заявил Патрушев
США не собираются обеспечивать открытость и проверяемость своих биолабораторий в разных странах, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T11:06
2022-08-19T11:38
в мире
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ташкент
шос
николай патрушев
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. США не собираются обеспечивать открытость и проверяемость своих биолабораторий в разных странах, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев."Серьезным вызовом является обеспечение медико-биологической безопасности на пространстве ШОС. Имеющиеся конкретные примеры позволяют констатировать, что США не собираются обеспечивать открытость и проверяемость в том, что касается функционирования своих биологических лабораторий на территории других стран, в частности на постсоветском пространстве", - сказал Патрушев в пятницу в Ташкенте на 17-й ежегодной встрече секретарей Совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества. Слова Патрушева приводит пресс-служба аппарата СБ РФ."Формальное нахождение подобных биообъектов в национальной собственности оказывается недостаточным для эффективного контроля над действиями американцев, и это подтверждают достоверные сведения", - добавил секретарь Совбеза РФ.Имеются факты выполнения Пентагоном биологической программы на Украине в нарушение статей Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, напомнил Патрушев."Анализ осуществлявшихся в украинских лабораториях проектов дает достаточные основания для вывода, что в непосредственной близости от наших границ велась разработка компонентов биологического оружия", - сказал он.
https://ria.ru/20220516/laboratoriya-1788810891.html
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в мире, россия, сша, ташкент, шос, николай патрушев
В мире, Россия, США, Ташкент, ШОС, Николай Патрушев
11:06 19.08.2022 (обновлено: 11:38 19.08.2022)
 
США не обеспечивают проверяемость своих биолабораторий, заявил Патрушев

Секретарь Совбеза Патрушев назвал медико-биологическую безопасность ШОС серьезным вызовом

© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкТабличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. США не собираются обеспечивать открытость и проверяемость своих биолабораторий в разных странах, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
"Серьезным вызовом является обеспечение медико-биологической безопасности на пространстве ШОС. Имеющиеся конкретные примеры позволяют констатировать, что США не собираются обеспечивать открытость и проверяемость в том, что касается функционирования своих биологических лабораторий на территории других стран, в частности на постсоветском пространстве", - сказал Патрушев в пятницу в Ташкенте на 17-й ежегодной встрече секретарей Совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества. Слова Патрушева приводит пресс-служба аппарата СБ РФ.
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"Формальное нахождение подобных биообъектов в национальной собственности оказывается недостаточным для эффективного контроля над действиями американцев, и это подтверждают достоверные сведения", - добавил секретарь Совбеза РФ.
Имеются факты выполнения Пентагоном биологической программы на Украине в нарушение статей Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, напомнил Патрушев.
"Анализ осуществлявшихся в украинских лабораториях проектов дает достаточные основания для вывода, что в непосредственной близости от наших границ велась разработка компонентов биологического оружия", - сказал он.
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В миреРоссияСШАТашкентШОСНиколай Патрушев
 
 
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