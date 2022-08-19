https://ria.ru/20220819/pasporta-1810824126.html

В Харьковской области выдадут первые российские паспорта

В Харьковской области выдадут первые российские паспорта - РИА Новости, 19.08.2022

В Харьковской области выдадут первые российские паспорта

Жители освобожденных территорий Харьковской области в ближайшие дни начнут получать первые готовые российские паспорта - первые 10 паспортов получат жители... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T17:24

2022-08-19T17:24

2022-08-19T18:44

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ВОЛЧАНСК (Харьковская область), 19 авг – РИА Новости. Жители освобожденных территорий Харьковской области в ближайшие дни начнут получать первые готовые российские паспорта - первые 10 паспортов получат жители города Купянска, сдавшие документы в начале августа, передает корреспондент РИА Новости со ссылкой на местную администрацию.Также начался прием документов в других населенных пунктах Харьковской области. В частности, заработал паспортный стол в городе Волчанске.По словам работников пункта приема документов на получение российского гражданства, они столкнулись с проблемой отсутствия у граждан необходимых документов. Из-за обстрелов, спасая свои жизни, многие утеряли паспорта, а базы данных украинских паспортных столов были уничтожены отступающими украинскими военными. Такие проблемные моменты решаются в индивидуальном порядке по косвенным подтверждающим данным или иным удостоверениям личности."Моя мечта была иметь российский паспорт... Я родился в СССР и мечтал об этом 30 лет (после распада Союза - ред.)... Надеюсь, что (с документами) всё получится быстро и хорошо, жизнь наладится", - сказал РИА Новости пенсионер Виктор из Волчанска.По его словам, прием документов идет быстро, "вежливо, все по очереди, все по записи". Он также сообщил, что украинское гражданство можно оставить. "Но мне он (украинский паспорт – ред.) в принципе не нужен", - отметил пенсионер.В настоящее время в Волчанске в день поступает около 40-50 заявлений на получение гражданства РФ. Затем пакет документов отправляется в Россию для принятия решения.В ходе спецоперации на Украине Вооруженные силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области и организовали там новую администрацию. Она создала четыре районные администрации с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.По сообщениям Минобороны России, в результате наступательных действий союзных сил в Харьковской области 14 августа были разгромлены подразделения 58-й украинской мотопехотной бригады. Продолжаются бои за населенный пункт Старый Салтов, который удерживают боевики националистического подразделения "Кракен", которые на днях показательно расстреляли 100 военных 58-й мотопехотной бригады, пытавшихся покинуть позиции.

https://ria.ru/20220819/sim-karty-1810792941.html

https://ria.ru/20220816/uchitelya-1810005102.html

харьковская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, харьковская область, россия