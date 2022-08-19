Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области выдадут первые российские паспорта - РИА Новости, 19.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220819/pasporta-1810824126.html
В Харьковской области выдадут первые российские паспорта
В Харьковской области выдадут первые российские паспорта - РИА Новости, 19.08.2022
В Харьковской области выдадут первые российские паспорта
Жители освобожденных территорий Харьковской области в ближайшие дни начнут получать первые готовые российские паспорта - первые 10 паспортов получат жители... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T17:24
2022-08-19T18:44
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0b/1794759367_0:121:3212:1928_1920x0_80_0_0_352bce3638145e09993106d1f7dca57c.jpg
ВОЛЧАНСК (Харьковская область), 19 авг – РИА Новости. Жители освобожденных территорий Харьковской области в ближайшие дни начнут получать первые готовые российские паспорта - первые 10 паспортов получат жители города Купянска, сдавшие документы в начале августа, передает корреспондент РИА Новости со ссылкой на местную администрацию.Также начался прием документов в других населенных пунктах Харьковской области. В частности, заработал паспортный стол в городе Волчанске.По словам работников пункта приема документов на получение российского гражданства, они столкнулись с проблемой отсутствия у граждан необходимых документов. Из-за обстрелов, спасая свои жизни, многие утеряли паспорта, а базы данных украинских паспортных столов были уничтожены отступающими украинскими военными. Такие проблемные моменты решаются в индивидуальном порядке по косвенным подтверждающим данным или иным удостоверениям личности."Моя мечта была иметь российский паспорт... Я родился в СССР и мечтал об этом 30 лет (после распада Союза - ред.)... Надеюсь, что (с документами) всё получится быстро и хорошо, жизнь наладится", - сказал РИА Новости пенсионер Виктор из Волчанска.По его словам, прием документов идет быстро, "вежливо, все по очереди, все по записи". Он также сообщил, что украинское гражданство можно оставить. "Но мне он (украинский паспорт – ред.) в принципе не нужен", - отметил пенсионер.В настоящее время в Волчанске в день поступает около 40-50 заявлений на получение гражданства РФ. Затем пакет документов отправляется в Россию для принятия решения.В ходе спецоперации на Украине Вооруженные силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области и организовали там новую администрацию. Она создала четыре районные администрации с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.По сообщениям Минобороны России, в результате наступательных действий союзных сил в Харьковской области 14 августа были разгромлены подразделения 58-й украинской мотопехотной бригады. Продолжаются бои за населенный пункт Старый Салтов, который удерживают боевики националистического подразделения "Кракен", которые на днях показательно расстреляли 100 военных 58-й мотопехотной бригады, пытавшихся покинуть позиции.
https://ria.ru/20220819/sim-karty-1810792941.html
https://ria.ru/20220816/uchitelya-1810005102.html
харьковская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0b/1794759367_24:0:2755:2048_1920x0_80_0_0_80d7b03fa6c0e517bfa652102505111c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьковская область, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия
17:24 19.08.2022 (обновлено: 18:44 19.08.2022)
 
В Харьковской области выдадут первые российские паспорта

Жителям освобожденных территорий Харьковской области готовятся выдать российские паспорта

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРоссийские паспорта
Российские паспорта - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Российские паспорта. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛЧАНСК (Харьковская область), 19 авг – РИА Новости. Жители освобожденных территорий Харьковской области в ближайшие дни начнут получать первые готовые российские паспорта - первые 10 паспортов получат жители города Купянска, сдавшие документы в начале августа, передает корреспондент РИА Новости со ссылкой на местную администрацию.
Также начался прием документов в других населенных пунктах Харьковской области. В частности, заработал паспортный стол в городе Волчанске.
По словам работников пункта приема документов на получение российского гражданства, они столкнулись с проблемой отсутствия у граждан необходимых документов. Из-за обстрелов, спасая свои жизни, многие утеряли паспорта, а базы данных украинских паспортных столов были уничтожены отступающими украинскими военными. Такие проблемные моменты решаются в индивидуальном порядке по косвенным подтверждающим данным или иным удостоверениям личности.
"Моя мечта была иметь российский паспорт... Я родился в СССР и мечтал об этом 30 лет (после распада Союза - ред.)... Надеюсь, что (с документами) всё получится быстро и хорошо, жизнь наладится", - сказал РИА Новости пенсионер Виктор из Волчанска.
SIM-карта - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 16:15
В Харьковской области начали выдавать российские сим-карты
По его словам, прием документов идет быстро, "вежливо, все по очереди, все по записи". Он также сообщил, что украинское гражданство можно оставить. "Но мне он (украинский паспорт – ред.) в принципе не нужен", - отметил пенсионер.
В настоящее время в Волчанске в день поступает около 40-50 заявлений на получение гражданства РФ. Затем пакет документов отправляется в Россию для принятия решения.
В ходе спецоперации на Украине Вооруженные силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области и организовали там новую администрацию. Она создала четыре районные администрации с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
По сообщениям Минобороны России, в результате наступательных действий союзных сил в Харьковской области 14 августа были разгромлены подразделения 58-й украинской мотопехотной бригады. Продолжаются бои за населенный пункт Старый Салтов, который удерживают боевики националистического подразделения "Кракен", которые на днях показательно расстреляли 100 военных 58-й мотопехотной бригады, пытавшихся покинуть позиции.
Учителя украшают доску в классе во время подготовки к новому учебному году - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 14:39
В Харьковской области учителя отправились на курсы переподготовки в Россию
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала