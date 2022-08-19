https://ria.ru/20220819/pamyatniki-1810869265.html

В Эстонии местные самоуправления займутся переносом советских памятников

В Эстонии местные самоуправления займутся переносом советских памятников - РИА Новости, 19.08.2022

В Эстонии местные самоуправления займутся переносом советских памятников

Премьер Эстонии Кая Каллас сообщила, что правительство больше не планирует заниматься переносом советских памятников, это будут делать местные самоуправления. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T19:41

2022-08-19T19:41

2022-08-19T19:41

в мире

нарва

эстония

таллин

т-34

великая отечественная война (1941-1945)

кая каллас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1809975333_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_6fb0f44b0beea43d4a95e7bbdbf97a46.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 19 авг - РИА Новости. Премьер Эстонии Кая Каллас сообщила, что правительство больше не планирует заниматься переносом советских памятников, это будут делать местные самоуправления.Утром 16 августа правительство Эстонии сообщило, что приняло решение о переносе советского танка-памятника Т-34 из Нарвы в Эстонский военный музей, также будут демонтированы еще шесть советских памятников. По словам премьера, танк переносят из Нарвы по соображениям внутренней безопасности. Каллас отметила, что это решение было принято после того, как горсобрание Нарвы отложило принятие решения о переносе установленного на въезде в город танка.К концу дня танк был доставлен в Эстонский военный музей в поселке Виймси под Таллином, где он станет частью экспозиции, рассказывающей об истории Второй мировой войны. В Нарве и ближайших окрестностях города также было перенесено шесть монументов с советской военной символикой.

https://ria.ru/20220818/snos-1810533123.html

нарва

эстония

таллин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нарва, эстония, таллин, т-34, великая отечественная война (1941-1945), кая каллас