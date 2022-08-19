В Эстонии местные самоуправления займутся переносом советских памятников
Премьер Эстонии Каллас: местные самоуправления займутся переносом советских памятников
© AP PhotoРусский Ивангород и эстонский город Нарва (справа) на берегах реки Нарва
© AP Photo
ХЕЛЬСИНКИ, 19 авг - РИА Новости. Премьер Эстонии Кая Каллас сообщила, что правительство больше не планирует заниматься переносом советских памятников, это будут делать местные самоуправления.
"Думаю, что у нас сейчас достаточно много других тем, которыми следует заниматься. В целом государство исходит из того, что впредь местные самоуправления сами будут решать судьбу тех памятников, которые находятся на их территории. Наше вмешательство потребуется только в том случае, если мы увидим рост напряженности, которую невозможно будет устранить иным образом", - сказала в пятницу Каллас порталу Delfi.
Утром 16 августа правительство Эстонии сообщило, что приняло решение о переносе советского танка-памятника Т-34 из Нарвы в Эстонский военный музей, также будут демонтированы еще шесть советских памятников. По словам премьера, танк переносят из Нарвы по соображениям внутренней безопасности. Каллас отметила, что это решение было принято после того, как горсобрание Нарвы отложило принятие решения о переносе установленного на въезде в город танка.
К концу дня танк был доставлен в Эстонский военный музей в поселке Виймси под Таллином, где он станет частью экспозиции, рассказывающей об истории Второй мировой войны. В Нарве и ближайших окрестностях города также было перенесено шесть монументов с советской военной символикой.
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