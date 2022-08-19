Командир ополчения: поставки оружия Киеву стали практически неограниченными
Командир отряда "Троя" Новиков: поставки оружия Киеву стали практически неограниченными
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц для ВСУ
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц для ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Западные поставки оружия Украине стали открытыми и практически неограниченными, заявил РИА Новости один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда "Троя" Владимир Новиков с позывным "Алабай".
"Сейчас поставки - массированные поставки уже. Если раньше это были скрытые поставки, то сейчас это уже в отрытую завозится, в неограниченном количестве фактически", - сказал Новиков.
По его словам, это не изменит конечный результат, но оказывает определенное влияние.
"Потому что все-таки поток военной техники серьезный, и по "высокоточке" очень много поставок. То есть нельзя говорить, что это критически, но это действительно ощутимо", - отметил командир отряда.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что поставки Западом оружия Украине лишь затягивают конфликт. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут для России законной целью. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.