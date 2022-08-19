https://ria.ru/20220819/oon-1810650523.html

В Херсонской области заявили, что ООН не замечает конфликты

В Херсонской области заявили, что ООН не замечает конфликты - РИА Новости, 19.08.2022

В Херсонской области заявили, что ООН не замечает конфликты

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ООН обязана гарантировать право местных жителей на самоопределение путем проведения... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T09:30

2022-08-19T09:30

2022-08-19T09:30

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антониу гутерреш

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ООН обязана гарантировать право местных жителей на самоопределение путем проведения референдума.Ранее сообщалось, что генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе своей поездки на Украину в четверг принял участие в трехсторонней встрече с Владимиром Зеленским и турецким лидером Реджепом Эрдоганом во Львове. В пятницу генсек ООН, как ожидается, побывает в Одессе."Организация Объединенных Наций была создана для гарантий безопасности и мира, поэтому обязана гарантировать право народов на самоопределение. Это один из основных принципов международного права, который провозглашен в уставе ООН, а также закреплен в международных декларациях и конвенциях", - сказал Стремоусов РИА Новости.При этом, по его словам, как показывает практика, сегодня ООН не выполняет возложенную на нее миссию.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220819/kherson-1810636038.html

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херсонская область

херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, антониу гутерреш, владимир зеленский, запорожская область, херсонская область , херсон, оон