В Херсонской области заявили, что ООН не замечает конфликты
Власти Херсонской области призвали ООН гарантировать право региона на референдум
Стела города Херсон. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ООН обязана гарантировать право местных жителей на самоопределение путем проведения референдума.
Ранее сообщалось, что генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе своей поездки на Украину в четверг принял участие в трехсторонней встрече с Владимиром Зеленским и турецким лидером Реджепом Эрдоганом во Львове. В пятницу генсек ООН, как ожидается, побывает в Одессе.
"Организация Объединенных Наций была создана для гарантий безопасности и мира, поэтому обязана гарантировать право народов на самоопределение. Это один из основных принципов международного права, который провозглашен в уставе ООН, а также закреплен в международных декларациях и конвенциях", - сказал Стремоусов РИА Новости.
При этом, по его словам, как показывает практика, сегодня ООН не выполняет возложенную на нее миссию.
"ООН ничего не делает, чтобы остановить конфликты или просто их не замечает. Видимо это кому-то выгодно", - подчеркнул Стремоусов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.