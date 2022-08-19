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Okko выясняет, почему его приложение пропало из App Store - РИА Новости, 19.08.2022
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Okko выясняет, почему его приложение пропало из App Store
Okko выясняет, почему его приложение пропало из App Store - РИА Новости, 19.08.2022
Okko выясняет, почему его приложение пропало из App Store
Онлайн-кинотеатр Okko разбирается, почему его приложение пропало из App Store, при этом ранее установленные на iOS приложения работают в стандартном режиме,... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T14:34
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технологии
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Онлайн-кинотеатр Okko разбирается, почему его приложение пропало из App Store, при этом ранее установленные на iOS приложения работают в стандартном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе Okko."Мы устанавливаем причину пропажи приложения из App Store. Предупреждений и пояснений от Apple мы не получали", - говорится в сообщении.Отмечается, что ранее установленные на iOS приложения Okko работают в стандартном режиме, сервис также можно смотреть на всех остальных популярных платформах.Ранее Okko входил в экосистему Сбербанка, но в мае был продан вместе с рядом других активов.
https://ria.ru/20220714/putin-1802512170.html
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apple, apple ios, россия, технологии
Apple, Apple iOS, Россия, Технологии
14:34 19.08.2022 (обновлено: 14:36 19.08.2022)
 
Okko выясняет, почему его приложение пропало из App Store

Онлайн-кинотеатр Okko выясняет, почему его приложение пропало из App Store

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТелефоны компании Apple
Телефоны компании Apple - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Телефоны компании Apple. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Онлайн-кинотеатр Okko разбирается, почему его приложение пропало из App Store, при этом ранее установленные на iOS приложения работают в стандартном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе Okko.
"Мы устанавливаем причину пропажи приложения из App Store. Предупреждений и пояснений от Apple мы не получали", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее установленные на iOS приложения Okko работают в стандартном режиме, сервис также можно смотреть на всех остальных популярных платформах.
Ранее Okko входил в экосистему Сбербанка, но в мае был продан вместе с рядом других активов.
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