https://ria.ru/20220819/okko-1810758682.html
Okko выясняет, почему его приложение пропало из App Store
Okko выясняет, почему его приложение пропало из App Store - РИА Новости, 19.08.2022
Okko выясняет, почему его приложение пропало из App Store
Онлайн-кинотеатр Okko разбирается, почему его приложение пропало из App Store, при этом ранее установленные на iOS приложения работают в стандартном режиме,... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T14:34
2022-08-19T14:34
2022-08-19T14:36
apple
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Онлайн-кинотеатр Okko разбирается, почему его приложение пропало из App Store, при этом ранее установленные на iOS приложения работают в стандартном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе Okko."Мы устанавливаем причину пропажи приложения из App Store. Предупреждений и пояснений от Apple мы не получали", - говорится в сообщении.Отмечается, что ранее установленные на iOS приложения Okko работают в стандартном режиме, сервис также можно смотреть на всех остальных популярных платформах.Ранее Okko входил в экосистему Сбербанка, но в мае был продан вместе с рядом других активов.
https://ria.ru/20220714/putin-1802512170.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Apple, Apple iOS, Россия, Технологии
14:34 19.08.2022 (обновлено: 14:36 19.08.2022)
Okko выясняет, почему его приложение пропало из App Store
Онлайн-кинотеатр Okko выясняет, почему его приложение пропало из App Store