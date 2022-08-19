https://ria.ru/20220819/okko-1810758682.html

Okko выясняет, почему его приложение пропало из App Store

Okko выясняет, почему его приложение пропало из App Store - РИА Новости, 19.08.2022

Okko выясняет, почему его приложение пропало из App Store

Онлайн-кинотеатр Okko разбирается, почему его приложение пропало из App Store, при этом ранее установленные на iOS приложения работают в стандартном режиме,... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T14:34

2022-08-19T14:34

2022-08-19T14:36

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технологии

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Онлайн-кинотеатр Okko разбирается, почему его приложение пропало из App Store, при этом ранее установленные на iOS приложения работают в стандартном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе Okko."Мы устанавливаем причину пропажи приложения из App Store. Предупреждений и пояснений от Apple мы не получали", - говорится в сообщении.Отмечается, что ранее установленные на iOS приложения Okko работают в стандартном режиме, сервис также можно смотреть на всех остальных популярных платформах.Ранее Okko входил в экосистему Сбербанка, но в мае был продан вместе с рядом других активов.

https://ria.ru/20220714/putin-1802512170.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

apple, apple ios, россия, технологии