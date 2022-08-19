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Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 19.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220819/obstrel-1810854449.html
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 19.08.2022
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска за 35 минут обстреляли четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике, включая Донецк, из орудий калибром 152 миллиметра и 155... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T18:32
2022-08-19T18:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецк (днр)
макеевка
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Украинские войска за 35 минут обстреляли четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике, включая Донецк, из орудий калибром 152 миллиметра и 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.05 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 17.15 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 ммиллиметров; 17.25 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 17.40 - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.
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украина
донецк (днр)
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в мире, украина, донецк (днр), макеевка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецк (ДНР), Макеевка, Вооруженные силы Украины
18:32 19.08.2022 (обновлено: 18:35 19.08.2022)
 
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Макеевку, Ясиноватую, Донецк и Горловку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Украинские войска за 35 минут обстреляли четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике, включая Донецк, из орудий калибром 152 миллиметра и 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.05 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 17.15 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 ммиллиметров; 17.25 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 17.40 - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.
Военнослужащие во время совместных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2021 на Яворовском полигоне во Львовской области. - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 13:48Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Какие страны коллективного Запада вооружали УкраинуПосле Евромайдана началось последовательное превращение Украины в плацдарм для противостояния с Россией. Страны НАТО активно накачивали Незалежную оружием, обучали украинских военных под предлогом сотрудничества в оборонной сфере, готовили Киев к большой войне. Средства выделяли из собственных бюджетов, не жалея денег. Суммы росли год от года.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецк (ДНР)МакеевкаВооруженные силы Украины
 
 
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