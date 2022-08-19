18:32 19.08.2022 (обновлено: 18:35 19.08.2022)
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Макеевку, Ясиноватую, Донецк и Горловку
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Украинские войска за 35 минут обстреляли четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике, включая Донецк, из орудий калибром 152 миллиметра и 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.05 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 17.15 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 ммиллиметров; 17.25 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 17.40 - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.
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