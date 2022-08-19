https://ria.ru/20220819/obstrel-1810854449.html

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 19.08.2022

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска за 35 минут обстреляли четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике, включая Донецк, из орудий калибром 152 миллиметра и 155... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T18:32

2022-08-19T18:32

2022-08-19T18:35

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецк (днр)

макеевка

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Украинские войска за 35 минут обстреляли четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике, включая Донецк, из орудий калибром 152 миллиметра и 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.05 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 17.15 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 ммиллиметров; 17.25 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 17.40 - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220714/vooruzhali-1801698015.html

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донецк (днр)

макеевка

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, донецк (днр), макеевка, вооруженные силы украины