https://ria.ru/20220819/obstrel-1810659581.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку тяжелыми снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку тяжелыми снарядами - РИА Новости, 19.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку тяжелыми снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив за 15 минут 11 снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T10:23
2022-08-19T10:23
2022-08-19T10:23
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
макеевка
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нато
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ДОНЕЦК, 19 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив за 15 минут 11 снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.По данным ведомства, в 9.00 и 9.15 украинские военные выпустили шесть снарядов калибром 152 и 155 миллиметров по Киевскому и Калининскому районам Донецка.Отмечается также, что в 8.10 обстрелу подвергся поселок Зайцево (южное), расположенный к северу от Горловки. Украинские войска выпустили по нему пять мин калибром 120 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецк (днр), макеевка, донецкая народная республика, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Макеевка, Донецкая Народная Республика, НАТО
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку тяжелыми снарядами
Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 11 тяжелых снарядов
ДОНЕЦК, 19 авг – РИА Новости.
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив за 15 минут 11 снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров, сообщает
представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
По данным ведомства, в 9.00 и 9.15 украинские военные выпустили шесть снарядов калибром 152 и 155 миллиметров по Киевскому и Калининскому районам Донецка.
Отмечается также, что в 8.10 обстрелу подвергся поселок Зайцево (южное), расположенный к северу от Горловки. Украинские войска выпустили по нему пять мин калибром 120 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.