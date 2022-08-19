https://ria.ru/20220819/obstrel-1810659581.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку тяжелыми снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку тяжелыми снарядами - РИА Новости, 19.08.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку тяжелыми снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив за 15 минут 11 снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T10:23

2022-08-19T10:23

2022-08-19T10:23

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

макеевка

донецкая народная республика

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805542186_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a41f66cf620b2234306aae8780132d02.jpg

ДОНЕЦК, 19 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив за 15 минут 11 снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.По данным ведомства, в 9.00 и 9.15 украинские военные выпустили шесть снарядов калибром 152 и 155 миллиметров по Киевскому и Калининскому районам Донецка.Отмечается также, что в 8.10 обстрелу подвергся поселок Зайцево (южное), расположенный к северу от Горловки. Украинские войска выпустили по нему пять мин калибром 120 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

макеевка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк (днр), макеевка, донецкая народная республика, нато