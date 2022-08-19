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При обстреле Горловки со стороны ВСУ погибла мирная жительница
При обстреле Горловки со стороны ВСУ погибла мирная жительница - РИА Новости, 19.08.2022
При обстреле Горловки со стороны ВСУ погибла мирная жительница
Мирная жительница погибла в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T06:00
2022-08-19T06:00
2022-08-19T06:12
специальная военная операция на украине
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горловка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу зафиксировало обстрел Горловки со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220819/energodar-1810627111.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина
06:00 19.08.2022 (обновлено: 06:12 19.08.2022)
При обстреле Горловки со стороны ВСУ погибла мирная жительница
Мэр Горловки Приходько заявил, что при обстреле со стороны ВСУ погибла мирная жительница