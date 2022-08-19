https://ria.ru/20220819/obstrel-1810634304.html

При обстреле Горловки со стороны ВСУ погибла мирная жительница

При обстреле Горловки со стороны ВСУ погибла мирная жительница - РИА Новости, 19.08.2022

При обстреле Горловки со стороны ВСУ погибла мирная жительница

Мирная жительница погибла в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T06:00

2022-08-19T06:00

2022-08-19T06:12

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

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ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу зафиксировало обстрел Горловки со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220819/energodar-1810627111.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина