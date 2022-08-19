https://ria.ru/20220819/obstrel-1810622450.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Новолуганское

Украинские войска обстреляли Горловку и Новолуганское - РИА Новости, 19.08.2022

Украинские войска обстреляли Горловку и Новолуганское

Украинские войска в четверг обстреляли Горловку и Новолуганское, выпустив по ним семь снарядов калибром 152 миллиметра и шесть снарядов "натовского" калибра 155 РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T00:11

2022-08-19T00:11

2022-08-19T00:13

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ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Украинские войска в четверг обстреляли Горловку и Новолуганское, выпустив по ним семь снарядов калибром 152 миллиметра и шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Представительство ДНР в СЦКК в четверг сообщали о 13 обстрелах Горловки со стороны украинских войск, в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров. В результате обстрела города погибли два человека, включая ребенка, восемь человек получили ранения. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о повреждении кафедрального собора из-за обстрела украинскими войсками, повреждения также получили здание "Донбассгаза" и кождиспансер.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220818/obstrel-1810590177.html

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Максим Горбачев

в мире, украина, донецкая народная республика