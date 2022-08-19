https://ria.ru/20220819/obrushenie-1810801692.html

В Москве рухнула стена старого дома, погиб рабочий

В Москве рухнула стена старого дома, погиб рабочий - РИА Новости, 19.08.2022

В Москве рухнула стена старого дома, погиб рабочий

Рабочий погиб после обрушения стены здания старой постройки на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T16:36

2022-08-19T16:36

2022-08-19T18:33

происшествия

москва

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Рабочий погиб после обрушения стены здания старой постройки на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."При разборе стены дома старой постройки на улице Крутицкий Вал произошло ее падение на рабочего", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что мужчина не успел отбежать и погиб.

https://ria.ru/20220812/obrushenie-1809218806.html

москва

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва