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В Москве рухнула стена старого дома, погиб рабочий - РИА Новости, 19.08.2022
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В Москве рухнула стена старого дома, погиб рабочий
В Москве рухнула стена старого дома, погиб рабочий - РИА Новости, 19.08.2022
В Москве рухнула стена старого дома, погиб рабочий
Рабочий погиб после обрушения стены здания старой постройки на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T16:36
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происшествия
москва
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Рабочий погиб после обрушения стены здания старой постройки на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."При разборе стены дома старой постройки на улице Крутицкий Вал произошло ее падение на рабочего", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что мужчина не успел отбежать и погиб.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
16:36 19.08.2022 (обновлено: 18:33 19.08.2022)
 
В Москве рухнула стена старого дома, погиб рабочий

При обрушении стены здания старой постройки на юго-востоке Москвы погиб рабочий

© Фото : Прокуратура МосквыСтена обрушилась на рабочего во время демонтажа на улице Крутицкий вал в Москве
Стена обрушилась на рабочего во время демонтажа на улице Крутицкий вал в Москве - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© Фото : Прокуратура Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Рабочий погиб после обрушения стены здания старой постройки на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"При разборе стены дома старой постройки на улице Крутицкий Вал произошло ее падение на рабочего", - сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что мужчина не успел отбежать и погиб.
© Фото : Прокуратура МосквыСтена обрушилась на рабочего во время демонтажа на улице Крутицкий вал в Москве
Стена обрушилась на рабочего во время демонтажа на улице Крутицкий вал в Москве
1 из 2
Стена обрушилась на рабочего во время демонтажа на улице Крутицкий вал в Москве
© Фото : Прокуратура Москвы
© Фото : Прокуратура МосквыСтена обрушилась на рабочего во время демонтажа на улице Крутицкий вал в Москве
Стена обрушилась на рабочего во время демонтажа на улице Крутицкий вал в Москве
2 из 2
Стена обрушилась на рабочего во время демонтажа на улице Крутицкий вал в Москве
© Фото : Прокуратура Москвы
1 из 2
Стена обрушилась на рабочего во время демонтажа на улице Крутицкий вал в Москве
© Фото : Прокуратура Москвы
2 из 2
Стена обрушилась на рабочего во время демонтажа на улице Крутицкий вал в Москве
© Фото : Прокуратура Москвы
 
ПроисшествияМосква
 
 
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