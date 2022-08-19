16:36 19.08.2022 (обновлено: 18:33 19.08.2022)
В Москве рухнула стена старого дома, погиб рабочий
При обрушении стены здания старой постройки на юго-востоке Москвы погиб рабочий
© Фото : Прокуратура МосквыСтена обрушилась на рабочего во время демонтажа на улице Крутицкий вал в Москве
© Фото : Прокуратура Москвы
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Рабочий погиб после обрушения стены здания старой постройки на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"При разборе стены дома старой постройки на улице Крутицкий Вал произошло ее падение на рабочего", - сказал собеседник агентства.
12 августа, 16:41Случаи обрушения жилых домов в России в 2021-2022 годах
Он добавил, что мужчина не успел отбежать и погиб.
© Фото : Прокуратура МосквыСтена обрушилась на рабочего во время демонтажа на улице Крутицкий вал в Москве
1 из 2
Стена обрушилась на рабочего во время демонтажа на улице Крутицкий вал в Москве
© Фото : Прокуратура Москвы
© Фото : Прокуратура МосквыСтена обрушилась на рабочего во время демонтажа на улице Крутицкий вал в Москве
2 из 2
Стена обрушилась на рабочего во время демонтажа на улице Крутицкий вал в Москве
© Фото : Прокуратура Москвы
1 из 2
Стена обрушилась на рабочего во время демонтажа на улице Крутицкий вал в Москве
© Фото : Прокуратура Москвы
2 из 2
Стена обрушилась на рабочего во время демонтажа на улице Крутицкий вал в Москве
© Фото : Прокуратура Москвы