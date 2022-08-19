https://ria.ru/20220819/obrazovanie-1810883868.html

Минобороны заявило о срыве Киевом подготовки к учебному году на Украине

Минобороны заявило о срыве Киевом подготовки к учебному году на Украине - РИА Новости, 19.08.2022

Минобороны заявило о срыве Киевом подготовки к учебному году на Украине

Очное обучение в образовательных учреждениях в центральных и восточных регионах Украины невозможно из-за размещения в них боевиков, сообщил начальник... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T21:37

2022-08-19T21:37

2022-08-19T22:03

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

в мире

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807178633_0:312:3071:2039_1920x0_80_0_0_4dcbf3c8d91b76f197f8aa59bb94e130.jpg

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Очное обучение в образовательных учреждениях в центральных и восточных регионах Украины невозможно из-за размещения в них боевиков, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.Генерал-полковник добавил, что централизованная подготовка учебного процесса в регионах страны не проводилась, большинство украинских школ и вузов просто не смогут выполнять свои функции.Он также отметил, что западные и украинские СМИ вводят международную общественность в заблуждение, утверждая, что посещению учащимися школ и вузов препятствуют "неизбирательные удары", якобы наносимые российскими ВС по гражданской инфраструктуре."В действительности же киевский режим и его западные покровители несут полную ответственность за очередное преступление против населения Украины. Лишая детей знаний, они лишают их будущего", — подчеркнул Мизинцев.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.

https://ria.ru/20220716/soledar-1802981428.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика