https://ria.ru/20220819/nfc-chipy-1810574162.html
Резидент ОЭЗ Москвы начал серийное производство NFC-чипов для СБП
Резидент ОЭЗ Москвы начал серийное производство NFC-чипов для СБП - РИА Новости, 19.08.2022
Резидент ОЭЗ Москвы начал серийное производство NFC-чипов для СБП
Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", группа компаний "Микрон", запустила в серийное производство NFC-метки для использования в системе РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T07:00
2022-08-19T07:00
2022-08-19T07:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
технологии
экономика
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", группа компаний "Микрон", запустила в серийное производство NFC-метки для использования в системе быстрых платежей (СБП), сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."В Москве микроэлектроникой занимаются 48 предприятий, на которых занято более 10 тысяч человек. Они работают над инновационными технологическими решениями, а также создают новую уникальную продукцию. Так, резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" разработал и освоил производство NFC-метки, которая может использоваться в системах быстрых платежей. Она соответствует всем современным стандартам безопасности, устойчива к механическим повреждениям и не требует специального считывателя", - сказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.NFC-чип позволяет оплачивать покупки мгновенно. Для безналичной оплаты товара или услуги достаточно считать специальную метку смартфоном с NFC-модулем."Метка представляет RFID (способ автоматической идентификации объектов – ред.) наклейку, ее легко можно прикрепить на любой вид поверхности. Она разработана нашей лабораторией для использования в прикассовых зонах – в торговых сетях, ресторанах, кафе, АЗС, освоена в серийном производстве. Сегодня мы готовы к поставкам", – сообщил представитель "Микрона" Антон Старков.В сообщении ДИПП отмечается, что новая метка для бесконтактных платежей выполнена на базе отечественного микроконтроллера первого уровня, и это единственный российский микрочип, соответствующий международным стандартам.
https://ria.ru/20220818/ovchinskiy-1810294165.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владислав овчинский, технологии, экономика
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский, Технологии, Экономика
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", группа компаний "Микрон", запустила в серийное производство NFC-метки для использования в системе быстрых платежей (СБП), сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"В Москве
микроэлектроникой занимаются 48 предприятий, на которых занято более 10 тысяч человек. Они работают над инновационными технологическими решениями, а также создают новую уникальную продукцию. Так, резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" разработал и освоил производство NFC-метки, которая может использоваться в системах быстрых платежей. Она соответствует всем современным стандартам безопасности, устойчива к механическим повреждениям и не требует специального считывателя", - сказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский
.
NFC-чип позволяет оплачивать покупки мгновенно. Для безналичной оплаты товара или услуги достаточно считать специальную метку смартфоном с NFC-модулем.
"Метка представляет RFID (способ автоматической идентификации объектов – ред.) наклейку, ее легко можно прикрепить на любой вид поверхности. Она разработана нашей лабораторией для использования в прикассовых зонах – в торговых сетях, ресторанах, кафе, АЗС, освоена в серийном производстве. Сегодня мы готовы к поставкам", – сообщил представитель "Микрона" Антон Старков.
В сообщении ДИПП отмечается, что новая метка для бесконтактных платежей выполнена на базе отечественного микроконтроллера первого уровня, и это единственный российский микрочип, соответствующий международным стандартам.