https://ria.ru/20220819/nfc-chipy-1810574162.html

Резидент ОЭЗ Москвы начал серийное производство NFC-чипов для СБП

Резидент ОЭЗ Москвы начал серийное производство NFC-чипов для СБП - РИА Новости, 19.08.2022

Резидент ОЭЗ Москвы начал серийное производство NFC-чипов для СБП

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", группа компаний "Микрон", запустила в серийное производство NFC-метки для использования в системе РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T07:00

2022-08-19T07:00

2022-08-19T07:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

технологии

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597672962_178:0:1600:800_1920x0_80_0_0_7128c3377d59bb6b6f1ac363d6a92f07.jpg

МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", группа компаний "Микрон", запустила в серийное производство NFC-метки для использования в системе быстрых платежей (СБП), сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."В Москве микроэлектроникой занимаются 48 предприятий, на которых занято более 10 тысяч человек. Они работают над инновационными технологическими решениями, а также создают новую уникальную продукцию. Так, резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" разработал и освоил производство NFC-метки, которая может использоваться в системах быстрых платежей. Она соответствует всем современным стандартам безопасности, устойчива к механическим повреждениям и не требует специального считывателя", - сказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.NFC-чип позволяет оплачивать покупки мгновенно. Для безналичной оплаты товара или услуги достаточно считать специальную метку смартфоном с NFC-модулем."Метка представляет RFID (способ автоматической идентификации объектов – ред.) наклейку, ее легко можно прикрепить на любой вид поверхности. Она разработана нашей лабораторией для использования в прикассовых зонах – в торговых сетях, ресторанах, кафе, АЗС, освоена в серийном производстве. Сегодня мы готовы к поставкам", – сообщил представитель "Микрона" Антон Старков.В сообщении ДИПП отмечается, что новая метка для бесконтактных платежей выполнена на базе отечественного микроконтроллера первого уровня, и это единственный российский микрочип, соответствующий международным стандартам.

https://ria.ru/20220818/ovchinskiy-1810294165.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский, технологии, экономика