https://ria.ru/20220819/neft-1810770002.html
Нефть подешевела более чем на два процента
Нефть подешевела более чем на два процента - РИА Новости, 19.08.2022
Нефть подешевела более чем на два процента
Мировые цены на нефть снижаются в пятницу днем более чем на 2% из-за макроэкономических опасений инвесторов, свидетельствуют данные торгов и комментарии... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T15:01
2022-08-19T15:01
2022-08-19T15:01
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются в пятницу днем более чем на 2% из-за макроэкономических опасений инвесторов, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.По состоянию на 14.13 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 2,10%, до 94,56 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 2,09%, до 88,61 доллара.Рынки обрабатывают информацию, полученную из недавно опубликованного протокола заседания Федеральной резервной системы, и ожидают новых сигналов от регулятора. Часть участников заседания посчитала, что темпы повышения базисной ставки в ходе монетарной политики могут замедлиться, в то время как другая часть указала на целесообразность сохранения этой ставки на высоком уровне."Мы по-прежнему сталкиваемся с риском замедления экономического роста, поскольку центральные банки продолжают свои усилия по снижению инфляции, убивая спрос путем повышения ставок", - сказал агентству Блумберг глава отдела товарной стратегии Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen). Эксперт также отметил, что "макроэкономические факторы сейчас оказывают больше влияния (на цены - ред.), чем микроэкономические".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, saxo bank, brent, wti (нефть)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Saxo Bank, Brent, WTI (нефть)
Нефть подешевела более чем на два процента
Нефть подешевела более чем на два процента на опасениях о замедлении роста экономики
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются в пятницу днем более чем на 2% из-за макроэкономических опасений инвесторов, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.
По состоянию на 14.13 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 2,10%, до 94,56 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 2,09%, до 88,61 доллара.
Рынки обрабатывают информацию, полученную из недавно опубликованного протокола заседания Федеральной резервной системы, и ожидают новых сигналов от регулятора. Часть участников заседания посчитала, что темпы повышения базисной ставки в ходе монетарной политики могут замедлиться, в то время как другая часть указала на целесообразность сохранения этой ставки на высоком уровне.
"Мы по-прежнему сталкиваемся с риском замедления экономического роста, поскольку центральные банки продолжают свои усилия по снижению инфляции, убивая спрос путем повышения ставок", - сказал агентству Блумберг глава отдела товарной стратегии Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen). Эксперт также отметил, что "макроэкономические факторы сейчас оказывают больше влияния (на цены - ред.), чем микроэкономические".