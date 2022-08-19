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Нефть подешевела более чем на два процента - РИА Новости, 19.08.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220819/neft-1810770002.html
Нефть подешевела более чем на два процента
Нефть подешевела более чем на два процента - РИА Новости, 19.08.2022
Нефть подешевела более чем на два процента
Мировые цены на нефть снижаются в пятницу днем более чем на 2% из-за макроэкономических опасений инвесторов, свидетельствуют данные торгов и комментарии... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T15:01
2022-08-19T15:01
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
saxo bank
brent
wti (нефть)
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются в пятницу днем более чем на 2% из-за макроэкономических опасений инвесторов, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.По состоянию на 14.13 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 2,10%, до 94,56 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 2,09%, до 88,61 доллара.Рынки обрабатывают информацию, полученную из недавно опубликованного протокола заседания Федеральной резервной системы, и ожидают новых сигналов от регулятора. Часть участников заседания посчитала, что темпы повышения базисной ставки в ходе монетарной политики могут замедлиться, в то время как другая часть указала на целесообразность сохранения этой ставки на высоком уровне."Мы по-прежнему сталкиваемся с риском замедления экономического роста, поскольку центральные банки продолжают свои усилия по снижению инфляции, убивая спрос путем повышения ставок", - сказал агентству Блумберг глава отдела товарной стратегии Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen). Эксперт также отметил, что "макроэкономические факторы сейчас оказывают больше влияния (на цены - ред.), чем микроэкономические".
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экономика, saxo bank, brent, wti (нефть)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Saxo Bank, Brent, WTI (нефть)
15:01 19.08.2022
 
Нефть подешевела более чем на два процента

Нефть подешевела более чем на два процента на опасениях о замедлении роста экономики

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются в пятницу днем более чем на 2% из-за макроэкономических опасений инвесторов, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.
По состоянию на 14.13 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 2,10%, до 94,56 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 2,09%, до 88,61 доллара.
Рынки обрабатывают информацию, полученную из недавно опубликованного протокола заседания Федеральной резервной системы, и ожидают новых сигналов от регулятора. Часть участников заседания посчитала, что темпы повышения базисной ставки в ходе монетарной политики могут замедлиться, в то время как другая часть указала на целесообразность сохранения этой ставки на высоком уровне.
"Мы по-прежнему сталкиваемся с риском замедления экономического роста, поскольку центральные банки продолжают свои усилия по снижению инфляции, убивая спрос путем повышения ставок", - сказал агентству Блумберг глава отдела товарной стратегии Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen). Эксперт также отметил, что "макроэкономические факторы сейчас оказывают больше влияния (на цены - ред.), чем микроэкономические".
Нефть - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаSaxo BankBrentWTI (нефть)
 
 
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