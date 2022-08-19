https://ria.ru/20220819/neft-1810770002.html

Нефть подешевела более чем на два процента

Нефть подешевела более чем на два процента - РИА Новости, 19.08.2022

Нефть подешевела более чем на два процента

Мировые цены на нефть снижаются в пятницу днем более чем на 2% из-за макроэкономических опасений инвесторов, свидетельствуют данные торгов и комментарии... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T15:01

2022-08-19T15:01

2022-08-19T15:01

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

saxo bank

brent

wti (нефть)

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются в пятницу днем более чем на 2% из-за макроэкономических опасений инвесторов, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.По состоянию на 14.13 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 2,10%, до 94,56 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 2,09%, до 88,61 доллара.Рынки обрабатывают информацию, полученную из недавно опубликованного протокола заседания Федеральной резервной системы, и ожидают новых сигналов от регулятора. Часть участников заседания посчитала, что темпы повышения базисной ставки в ходе монетарной политики могут замедлиться, в то время как другая часть указала на целесообразность сохранения этой ставки на высоком уровне."Мы по-прежнему сталкиваемся с риском замедления экономического роста, поскольку центральные банки продолжают свои усилия по снижению инфляции, убивая спрос путем повышения ставок", - сказал агентству Блумберг глава отдела товарной стратегии Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen). Эксперт также отметил, что "макроэкономические факторы сейчас оказывают больше влияния (на цены - ред.), чем микроэкономические".

https://radiosputnik.ria.ru/20220817/neft-1810283639.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, saxo bank, brent, wti (нефть)