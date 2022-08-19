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В Индонезии прокомментировали инициативу ограничить цену на нефть из России - РИА Новости, 19.08.2022
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В Индонезии прокомментировали инициативу ограничить цену на нефть из России
В Индонезии прокомментировали инициативу ограничить цену на нефть из России - РИА Новости, 19.08.2022
В Индонезии прокомментировали инициативу ограничить цену на нефть из России
Джакарта не поддержит инициативы, которые не соответствуют ее национальным интересам, заявил РИА Новости посол Индонезии в РФ Хосе Таварес, комментируя... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T07:50
2022-08-19T07:50
цены на нефть
в мире
индонезия
россия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Джакарта не поддержит инициативы, которые не соответствуют ее национальным интересам, заявил РИА Новости посол Индонезии в РФ Хосе Таварес, комментируя инициативу США ограничить цену на нефть из России.Идея ценовых лимитов заключается в том, чтобы вывести укладывающиеся в нее поставки российской нефти из-под готовящихся западных санкций, включая запрет на ее транспортировку морским путем, страхование и финансовое обеспечение таких сделок. Инициатива, продвижением которой занимается министерство финансов США, была предварительно одобрена лидерами G7 на июньском саммите.Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский сказал ранее в интервью РИА Новости, что введение ценового потолка на российские энергоносители рискованно и лишь усугубит кризис на рынке.
https://ria.ru/20220714/neft-1802399768.html
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цены на нефть, в мире, индонезия, россия
Цены на нефть, В мире, Индонезия, Россия
07:50 19.08.2022
 
В Индонезии прокомментировали инициативу ограничить цену на нефть из России

Посол Индонезии Таварес заявил, что Джакарта не поддержит идеи, которые не в ее интересах

© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяная качалка. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Джакарта не поддержит инициативы, которые не соответствуют ее национальным интересам, заявил РИА Новости посол Индонезии в РФ Хосе Таварес, комментируя инициативу США ограничить цену на нефть из России.
"Индонезия не будет никогда поддерживать инициативы, которые не соответствуют собственным национальным интересам. Индонезия всегда проводила активную свободную внешнюю политику, которая соответствует только ее национальным интересам", - сказал он.
Идея ценовых лимитов заключается в том, чтобы вывести укладывающиеся в нее поставки российской нефти из-под готовящихся западных санкций, включая запрет на ее транспортировку морским путем, страхование и финансовое обеспечение таких сделок. Инициатива, продвижением которой занимается министерство финансов США, была предварительно одобрена лидерами G7 на июньском саммите.
Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский сказал ранее в интервью РИА Новости, что введение ценового потолка на российские энергоносители рискованно и лишь усугубит кризис на рынке.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 12:44
В МИД прокомментировали планы G7 установить потолок цен на российскую нефть
 
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