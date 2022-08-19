https://ria.ru/20220819/neft-1810639506.html

В Индонезии прокомментировали инициативу ограничить цену на нефть из России

В Индонезии прокомментировали инициативу ограничить цену на нефть из России - РИА Новости, 19.08.2022

В Индонезии прокомментировали инициативу ограничить цену на нефть из России

Джакарта не поддержит инициативы, которые не соответствуют ее национальным интересам, заявил РИА Новости посол Индонезии в РФ Хосе Таварес, комментируя... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T07:50

2022-08-19T07:50

2022-08-19T07:50

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Джакарта не поддержит инициативы, которые не соответствуют ее национальным интересам, заявил РИА Новости посол Индонезии в РФ Хосе Таварес, комментируя инициативу США ограничить цену на нефть из России.Идея ценовых лимитов заключается в том, чтобы вывести укладывающиеся в нее поставки российской нефти из-под готовящихся западных санкций, включая запрет на ее транспортировку морским путем, страхование и финансовое обеспечение таких сделок. Инициатива, продвижением которой занимается министерство финансов США, была предварительно одобрена лидерами G7 на июньском саммите.Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский сказал ранее в интервью РИА Новости, что введение ценового потолка на российские энергоносители рискованно и лишь усугубит кризис на рынке.

https://ria.ru/20220714/neft-1802399768.html

индонезия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

цены на нефть, в мире, индонезия, россия