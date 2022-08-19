https://ria.ru/20220819/natsbaty-1810884601.html
Украинские войска и нацбаты занимают гражданские объекты в ДНР
Украинские войска и нацбаты занимают гражданские объекты в ДНР - РИА Новости, 19.08.2022
Украинские войска и нацбаты занимают гражданские объекты в ДНР
Украинские войска и националистические формирования размещают вооружения и оборудуют опорные пункты на гражданских объектах в населенных пунктах ДНР -... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T21:48
2022-08-19T21:48
2022-08-19T21:49
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
славянск
артемовск
вооруженные силы рф
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798700556_0:401:2901:2033_1920x0_80_0_0_eb54e78e6c115a677924c6164a62a11d.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Украинские войска и националистические формирования размещают вооружения и оборудуют опорные пункты на гражданских объектах в населенных пунктах ДНР - Славянске, Артёмовске и других, заявил в пятницу начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Донецкой Народной Республике: в Артемовске в общежитии аграрного училища (улица Победы) дислоцируются боевики националистических батальонов, в непосредственной близости развернуты блокпосты и огневые точки, подходы к зданию заминированы, но местное население об этом умышленно не предупреждено", - сказал он.В свою очередь войска противника разместились в спортивном комплексе "Локомотив" Славянска (улица Вокзальная), а на территории музейного комплекса населенного пункта Прелестное оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов, на прилегающей территории разместили бронетехнику.По словам Мизинцева, нацбаты продолжают прикрываться мирными жителями ДНР. Так, в Новоукраинке на территории частных домовладений украинские националисты разместили опорные пункты и позиции артиллерии, из которых систематически обстреливают позиции ВС РФ, провоцируя их на ответный огонь: "При этом боевики удерживают местных жителей в своих домах, фактически используя их в качестве "живого щита".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
славянск
артемовск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798700556_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5f2f3fb0d33b3561baecd399704f6b69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, славянск, артемовск, вооруженные силы рф, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Славянск, Артемовск, Вооруженные силы РФ, Михаил Мизинцев, Национальный центр управления обороной РФ
21:48 19.08.2022 (обновлено: 21:49 19.08.2022)
Украинские войска и нацбаты занимают гражданские объекты в ДНР
Минобороны: украинские войска и нацбаты занимают гражданские объекты в ДНР