https://ria.ru/20220819/natsbaty-1810884601.html

Украинские войска и нацбаты занимают гражданские объекты в ДНР

Украинские войска и нацбаты занимают гражданские объекты в ДНР - РИА Новости, 19.08.2022

Украинские войска и нацбаты занимают гражданские объекты в ДНР

Украинские войска и националистические формирования размещают вооружения и оборудуют опорные пункты на гражданских объектах в населенных пунктах ДНР -... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T21:48

2022-08-19T21:48

2022-08-19T21:49

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

славянск

артемовск

вооруженные силы рф

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Украинские войска и националистические формирования размещают вооружения и оборудуют опорные пункты на гражданских объектах в населенных пунктах ДНР - Славянске, Артёмовске и других, заявил в пятницу начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Донецкой Народной Республике: в Артемовске в общежитии аграрного училища (улица Победы) дислоцируются боевики националистических батальонов, в непосредственной близости развернуты блокпосты и огневые точки, подходы к зданию заминированы, но местное население об этом умышленно не предупреждено", - сказал он.В свою очередь войска противника разместились в спортивном комплексе "Локомотив" Славянска (улица Вокзальная), а на территории музейного комплекса населенного пункта Прелестное оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов, на прилегающей территории разместили бронетехнику.По словам Мизинцева, нацбаты продолжают прикрываться мирными жителями ДНР. Так, в Новоукраинке на территории частных домовладений украинские националисты разместили опорные пункты и позиции артиллерии, из которых систематически обстреливают позиции ВС РФ, провоцируя их на ответный огонь: "При этом боевики удерживают местных жителей в своих домах, фактически используя их в качестве "живого щита".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

славянск

артемовск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, славянск, артемовск, вооруженные силы рф, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф