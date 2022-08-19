https://ria.ru/20220819/nato-1810737076.html

Bloomberg назвал самое слабое место НАТО

Bloomberg назвал самое слабое место НАТО - РИА Новости, 19.08.2022

Bloomberg назвал самое слабое место НАТО

НАТО стремится укрепить рубежи в самом уязвимом для себя месте — на черноморском побережье Румынии, пишет Bloomberg. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T13:36

2022-08-19T13:36

2022-08-19T15:13

в мире

румыния

украина

франция

нато

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. НАТО стремится укрепить рубежи в самом уязвимом для себя месте — на черноморском побережье Румынии, пишет Bloomberg.Как уточняется в материале, сегодня около 200 военнослужащих альянса из Франции, Бельгии и Нидерландов ведут активную инженерную работу в Трансильвании. После начала российской спецоперации на Украине страны НАТО твердо решили не допустить, чтобы один из самых бедных регионов Европы был настолько беззащитным. По мнению экспертов, Черное море для России — "ворота в Средиземноморье, а также путь к проецированию влияния на ближневосточные и африканские страны".Как заявил аналитик Мэтью Орр, Москва отдает приоритет Юго-Восточной Европе. "Это показывает, насколько русские обеспокоены этим регионом, насколько они хотят иметь там сильное военное присутствие — и на это НАТО должна ответить", — утверждает он.По информации СМИ, после начала российской спецоперации на Украине члены Североатлантического альянса договорились о создании четырех новых боевых групп для Болгарии, Венгрии, Словакии и Румынии. Что касается последней, то затраты на строительство объектов инфраструктуры в этой стране составят не менее 12,2 миллиарда долларов. При этом дороже всего обойдется ЗРК Patriot, подытоживается в материале.

https://ria.ru/20220819/nato-1810677930.html

румыния

украина

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, румыния, украина, франция, нато, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )