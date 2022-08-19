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Bloomberg назвал самое слабое место НАТО - РИА Новости, 19.08.2022
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Bloomberg назвал самое слабое место НАТО
Bloomberg назвал самое слабое место НАТО - РИА Новости, 19.08.2022
Bloomberg назвал самое слабое место НАТО
НАТО стремится укрепить рубежи в самом уязвимом для себя месте — на черноморском побережье Румынии, пишет Bloomberg. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T13:36
2022-08-19T15:13
в мире
румыния
украина
франция
нато
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. НАТО стремится укрепить рубежи в самом уязвимом для себя месте — на черноморском побережье Румынии, пишет Bloomberg.Как уточняется в материале, сегодня около 200 военнослужащих альянса из Франции, Бельгии и Нидерландов ведут активную инженерную работу в Трансильвании. После начала российской спецоперации на Украине страны НАТО твердо решили не допустить, чтобы один из самых бедных регионов Европы был настолько беззащитным. По мнению экспертов, Черное море для России — "ворота в Средиземноморье, а также путь к проецированию влияния на ближневосточные и африканские страны".Как заявил аналитик Мэтью Орр, Москва отдает приоритет Юго-Восточной Европе. "Это показывает, насколько русские обеспокоены этим регионом, насколько они хотят иметь там сильное военное присутствие — и на это НАТО должна ответить", — утверждает он.По информации СМИ, после начала российской спецоперации на Украине члены Североатлантического альянса договорились о создании четырех новых боевых групп для Болгарии, Венгрии, Словакии и Румынии. Что касается последней, то затраты на строительство объектов инфраструктуры в этой стране составят не менее 12,2 миллиарда долларов. При этом дороже всего обойдется ЗРК Patriot, подытоживается в материале.
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в мире, румыния, украина, франция, нато, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
В мире, Румыния, Украина, Франция, НАТО, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
13:36 19.08.2022 (обновлено: 15:13 19.08.2022)
 
Bloomberg назвал самое слабое место НАТО

Bloomberg: Румыния оказалась самым уязвимым местом на восточной границе НАТО

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. НАТО стремится укрепить рубежи в самом уязвимом для себя месте — на черноморском побережье Румынии, пишет Bloomberg.
Как уточняется в материале, сегодня около 200 военнослужащих альянса из Франции, Бельгии и Нидерландов ведут активную инженерную работу в Трансильвании. После начала российской спецоперации на Украине страны НАТО твердо решили не допустить, чтобы один из самых бедных регионов Европы был настолько беззащитным. По мнению экспертов, Черное море для России — "ворота в Средиземноморье, а также путь к проецированию влияния на ближневосточные и африканские страны".
Как заявил аналитик Мэтью Орр, Москва отдает приоритет Юго-Восточной Европе. "Это показывает, насколько русские обеспокоены этим регионом, насколько они хотят иметь там сильное военное присутствие — и на это НАТО должна ответить", — утверждает он.
По информации СМИ, после начала российской спецоперации на Украине члены Североатлантического альянса договорились о создании четырех новых боевых групп для Болгарии, Венгрии, Словакии и Румынии. Что касается последней, то затраты на строительство объектов инфраструктуры в этой стране составят не менее 12,2 миллиарда долларов. При этом дороже всего обойдется ЗРК Patriot, подытоживается в материале.
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В миреРумынияУкраинаФранцияНАТОПэтриот (зенитный ракетный комплекс )
 
 
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