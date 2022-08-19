https://ria.ru/20220819/mosvolonter-1810643985.html

"Мосволонтер" проводит акцию в поддержку школьников из ДНР и ЛНР

"Мосволонтер" проводит акцию в поддержку школьников из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 19.08.2022

"Мосволонтер" проводит акцию в поддержку школьников из ДНР и ЛНР

"Мосволонтер" проводит акцию "Соберем ребенка в школу" в поддержку детей ДНР и ЛНР, говорится на официальном сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T08:38

2022-08-19T08:38

2022-08-19T08:38

общество

москва

донецкая народная республика

луганская народная республика

донецк (днр)

мосволонтер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152756/04/1527560458_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8902ce4874f80c0d99875b191e2bc7c8.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. "Мосволонтер" проводит акцию "Соберем ребенка в школу" в поддержку детей ДНР и ЛНР, говорится на официальном сайте мэра и правительства Москвы."В столице проводится добровольческая акция "Соберем ребенка в школу". Москвичи смогут принести канцелярские принадлежности, пеналы, ранцы и другие необходимые для учебы вещи, чтобы помочь детям из Донецка и Луганска подготовиться к новому учебному году... Акция продлится до 30 сентября", - говорится в сообщении.Отмечается, с полным перечнем необходимых принадлежностей и вещей можно ознакомиться на сайте "Мосволонтера". Из них составят индивидуальные наборы школьника. Все собранное передадут в благотворительные фонды, которые оказывают помощь малообеспеченным семьям и школьникам из ДНР и ЛНР."Мосволонтер" на шесть недель станет оператором очень важной благотворительной акции по сбору необходимых детям вещей для учебы... День знаний должен быть праздником для каждого ребенка", - приводятся на сайте слова председателя комитета общественных связей и молодежной политики Екатерины Драгуновой.

https://ria.ru/20220817/podgotovka-1810324231.html

москва

донецкая народная республика

луганская народная республика

донецк (днр)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, донецкая народная республика, луганская народная республика, донецк (днр), мосволонтер