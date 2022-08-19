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"Мосволонтер" проводит акцию в поддержку школьников из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 19.08.2022
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"Мосволонтер" проводит акцию в поддержку школьников из ДНР и ЛНР
"Мосволонтер" проводит акцию в поддержку школьников из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 19.08.2022
"Мосволонтер" проводит акцию в поддержку школьников из ДНР и ЛНР
"Мосволонтер" проводит акцию "Соберем ребенка в школу" в поддержку детей ДНР и ЛНР, говорится на официальном сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T08:38
2022-08-19T08:38
общество
москва
донецкая народная республика
луганская народная республика
донецк (днр)
мосволонтер
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. "Мосволонтер" проводит акцию "Соберем ребенка в школу" в поддержку детей ДНР и ЛНР, говорится на официальном сайте мэра и правительства Москвы."В столице проводится добровольческая акция "Соберем ребенка в школу". Москвичи смогут принести канцелярские принадлежности, пеналы, ранцы и другие необходимые для учебы вещи, чтобы помочь детям из Донецка и Луганска подготовиться к новому учебному году... Акция продлится до 30 сентября", - говорится в сообщении.Отмечается, с полным перечнем необходимых принадлежностей и вещей можно ознакомиться на сайте "Мосволонтера". Из них составят индивидуальные наборы школьника. Все собранное передадут в благотворительные фонды, которые оказывают помощь малообеспеченным семьям и школьникам из ДНР и ЛНР."Мосволонтер" на шесть недель станет оператором очень важной благотворительной акции по сбору необходимых детям вещей для учебы... День знаний должен быть праздником для каждого ребенка", - приводятся на сайте слова председателя комитета общественных связей и молодежной политики Екатерины Драгуновой.
https://ria.ru/20220817/podgotovka-1810324231.html
москва
донецкая народная республика
луганская народная республика
донецк (днр)
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общество, москва, донецкая народная республика, луганская народная республика, донецк (днр), мосволонтер
Общество, Москва, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Донецк (ДНР), Мосволонтер
08:38 19.08.2022
 
"Мосволонтер" проводит акцию в поддержку школьников из ДНР и ЛНР

"Мосволонтер": москвичи смогут помочь школьникам из ДНР и ЛНР собраться в школу

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАссортимент школьных принадлежностей
Ассортимент школьных принадлежностей - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Ассортимент школьных принадлежностей. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. "Мосволонтер" проводит акцию "Соберем ребенка в школу" в поддержку детей ДНР и ЛНР, говорится на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"В столице проводится добровольческая акция "Соберем ребенка в школу". Москвичи смогут принести канцелярские принадлежности, пеналы, ранцы и другие необходимые для учебы вещи, чтобы помочь детям из Донецка и Луганска подготовиться к новому учебному году... Акция продлится до 30 сентября", - говорится в сообщении.
Отмечается, с полным перечнем необходимых принадлежностей и вещей можно ознакомиться на сайте "Мосволонтера". Из них составят индивидуальные наборы школьника. Все собранное передадут в благотворительные фонды, которые оказывают помощь малообеспеченным семьям и школьникам из ДНР и ЛНР.
"Мосволонтер" на шесть недель станет оператором очень важной благотворительной акции по сбору необходимых детям вещей для учебы... День знаний должен быть праздником для каждого ребенка", - приводятся на сайте слова председателя комитета общественных связей и молодежной политики Екатерины Драгуновой.
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ОбществоМоскваДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонецк (ДНР)Мосволонтер
 
 
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