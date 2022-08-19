https://ria.ru/20220819/moskva-1811333412.html

Загрязнение на Москве-реке в районе Автозаводского моста ликвидировано

Загрязнение на Москве-реке в районе Автозаводского моста ликвидировано - РИА Новости, 22.08.2022

Загрязнение на Москве-реке в районе Автозаводского моста ликвидировано

Специалисты "Мосводостока" ликвидировали загрязнение на Москве-реке в районе Автозаводского моста, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-19T12:40

2022-08-19T12:40

2022-08-22T15:41

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москва-река

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Специалисты "Мосводостока" ликвидировали загрязнение на Москве-реке в районе Автозаводского моста, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее в Telegram-каналах появились фотографии, где на поверхности Москвы-реки видно образовавшееся бензиновое пятно неизвестного происхождения."Завершили работы по ликвидации загрязнения на поверхности Москвы-реки в районе Автозаводского моста", - говорится в сообщении.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, москва-река, городское хозяйство москвы