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Загрязнение на Москве-реке в районе Автозаводского моста ликвидировано - РИА Новости, 22.08.2022
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Загрязнение на Москве-реке в районе Автозаводского моста ликвидировано
Загрязнение на Москве-реке в районе Автозаводского моста ликвидировано - РИА Новости, 22.08.2022
Загрязнение на Москве-реке в районе Автозаводского моста ликвидировано
Специалисты "Мосводостока" ликвидировали загрязнение на Москве-реке в районе Автозаводского моста, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-19T12:40
2022-08-22T15:41
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
москва-река
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Специалисты "Мосводостока" ликвидировали загрязнение на Москве-реке в районе Автозаводского моста, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее в Telegram-каналах появились фотографии, где на поверхности Москвы-реки видно образовавшееся бензиновое пятно неизвестного происхождения."Завершили работы по ликвидации загрязнения на поверхности Москвы-реки в районе Автозаводского моста", - говорится в сообщении.
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москва, москва-река, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Москва-река, Городское хозяйство Москвы
12:40 19.08.2022 (обновлено: 15:41 22.08.2022)
 

Загрязнение на Москве-реке в районе Автозаводского моста ликвидировано

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВид на Автозаводский мост в Москве
Вид на Автозаводский мост в Москве - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Вид на Автозаводский мост в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Специалисты "Мосводостока" ликвидировали загрязнение на Москве-реке в районе Автозаводского моста, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Ранее в Telegram-каналах появились фотографии, где на поверхности Москвы-реки видно образовавшееся бензиновое пятно неизвестного происхождения.
Люди возле центрального входа на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 09:31Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Москвичи предложили более 1,6 тысячи идей по преобразованию ВДНХ
"Завершили работы по ликвидации загрязнения на поверхности Москвы-реки в районе Автозаводского моста", - говорится в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосква-рекаГородское хозяйство Москвы
 
 
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