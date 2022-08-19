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Загрязнение на Москве-реке в районе Автозаводского моста ликвидировано
Загрязнение на Москве-реке в районе Автозаводского моста ликвидировано - РИА Новости, 22.08.2022
Загрязнение на Москве-реке в районе Автозаводского моста ликвидировано
Специалисты "Мосводостока" ликвидировали загрязнение на Москве-реке в районе Автозаводского моста, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-19T12:40
2022-08-19T12:40
2022-08-22T15:41
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Специалисты "Мосводостока" ликвидировали загрязнение на Москве-реке в районе Автозаводского моста, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее в Telegram-каналах появились фотографии, где на поверхности Москвы-реки видно образовавшееся бензиновое пятно неизвестного происхождения."Завершили работы по ликвидации загрязнения на поверхности Москвы-реки в районе Автозаводского моста", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, москва-река, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Москва-река, Городское хозяйство Москвы