https://ria.ru/20220819/moskva-1810714394.html

Более 500 праздничных плакатов украсят Москву ко Дню флага

Более 500 праздничных плакатов украсят Москву ко Дню флага - РИА Новости, 19.08.2022

Более 500 праздничных плакатов украсят Москву ко Дню флага

Более 500 праздничных плакатов украсят Москву ко Дню флага РФ, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T12:44

2022-08-19T12:44

2022-08-19T12:44

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

садовое кольцо (москва)

новый арбат

день государственного флага россии

петр бирюков

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Более 500 праздничных плакатов украсят Москву ко Дню флага РФ, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Традиционно в честь Дня флага РФ мы украшаем город в цветах российского триколора. В этом году более 500 праздничных плакатов будут размещены на билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах", - заявил Бирюков.Заммэра рассказал, что на шести мостах: Большом Москворецком, Большом Устьинском, Большом Каменном, Новоарбатском, Крымском и Большом Краснохолмском - установят бело-сине-красные флаговые композиции. Праздничное оформление получат эстакады и путепроводы на Садовом кольце и Кутузовском проспекте."Флагштоки с триколором поставят у здания Совета Федерации на Большой Дмитровке и около Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд. На фасадах нижней палаты парламента дополнительно разместят декоративное панно", - добавили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.Бирюков подчеркнул, что специально к празднику подготовлены поздравительные ролики. Они будут транслироваться с 18 по 22 августа на цифровых билбордах и медиафасадах зданий №8 и №28 на Новом Арбате.Сообщается, что 22 августа после 20.00 видео покажут на домах-книжках на Новом Арбате.

https://ria.ru/20220819/kapremont-1810712488.html

москва

садовое кольцо (москва)

новый арбат

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Артем Смирнов

москва, садовое кольцо (москва), новый арбат, день государственного флага россии, петр бирюков