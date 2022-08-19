https://ria.ru/20220819/mori-1810692274.html
Умерла модельер Ханаэ Мори
Умерла модельер Ханаэ Мори - РИА Новости, 19.08.2022
Умерла модельер Ханаэ Мори
Модельер Ханаэ Мори скончалась в возрасте 96 лет, сообщает Bloomberg. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T11:52
2022-08-19T11:52
2022-08-19T11:52
культура
новости культуры
мода
кино и сериалы
знаменитости
япония
токио
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810685159_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0bd36318ccca02458fef18a0aa51ad93.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Модельер Ханаэ Мори скончалась в возрасте 96 лет, сообщает Bloomberg. Кутюрье умерла у себя дома в Токио 11 августа через несколько дней после того, как у нее началась легкая лихорадка. Точную причину смерти установить не смогли. Мори создала свадебное платье принцессы Масако. Она также разработала форму для бортпроводников Japan Airlines, банковских служащих, старшеклассников, японской команды на Олимпиаде в Барселоне. Мори придумала костюмы для оперы "Мадам Баттерфляй" в Милане и многих японских фильмов 1950-1960-х годов.
https://ria.ru/20220817/magomaev-1810183515.html
япония
токио
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810685159_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_3a4bc4f0320f60ebaf3c0dda60741d41.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, мода, кино и сериалы, знаменитости, япония, токио
Культура, Новости культуры, мода, Кино и сериалы, Знаменитости, Япония, Токио
Умерла модельер Ханаэ Мори
Модельер Ханаэ Мори скончалась в возрасте 96 лет