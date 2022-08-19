https://ria.ru/20220819/mori-1810692274.html

Умерла модельер Ханаэ Мори

Умерла модельер Ханаэ Мори - РИА Новости, 19.08.2022

Умерла модельер Ханаэ Мори

Модельер Ханаэ Мори скончалась в возрасте 96 лет, сообщает Bloomberg. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T11:52

2022-08-19T11:52

2022-08-19T11:52

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Модельер Ханаэ Мори скончалась в возрасте 96 лет, сообщает Bloomberg. Кутюрье умерла у себя дома в Токио 11 августа через несколько дней после того, как у нее началась легкая лихорадка. Точную причину смерти установить не смогли. Мори создала свадебное платье принцессы Масако. Она также разработала форму для бортпроводников Japan Airlines, банковских служащих, старшеклассников, японской команды на Олимпиаде в Барселоне. Мори придумала костюмы для оперы "Мадам Баттерфляй" в Милане и многих японских фильмов 1950-1960-х годов.

https://ria.ru/20220817/magomaev-1810183515.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, мода, кино и сериалы, знаменитости, япония, токио