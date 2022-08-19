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Умерла модельер Ханаэ Мори - РИА Новости, 19.08.2022
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Культура
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Умерла модельер Ханаэ Мори
Умерла модельер Ханаэ Мори - РИА Новости, 19.08.2022
Умерла модельер Ханаэ Мори
Модельер Ханаэ Мори скончалась в возрасте 96 лет, сообщает Bloomberg. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T11:52
2022-08-19T11:52
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Модельер Ханаэ Мори скончалась в возрасте 96 лет, сообщает Bloomberg. Кутюрье умерла у себя дома в Токио 11 августа через несколько дней после того, как у нее началась легкая лихорадка. Точную причину смерти установить не смогли. Мори создала свадебное платье принцессы Масако. Она также разработала форму для бортпроводников Japan Airlines, банковских служащих, старшеклассников, японской команды на Олимпиаде в Барселоне. Мори придумала костюмы для оперы "Мадам Баттерфляй" в Милане и многих японских фильмов 1950-1960-х годов.
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новости культуры, мода, кино и сериалы, знаменитости, япония, токио
Культура, Новости культуры, мода, Кино и сериалы, Знаменитости, Япония, Токио
11:52 19.08.2022
 
Умерла модельер Ханаэ Мори

Модельер Ханаэ Мори скончалась в возрасте 96 лет

© AP Photo / Michel LipchitzЯпонский модельер Ханае Мори
Японский модельер Ханае Мори - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© AP Photo / Michel Lipchitz
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Модельер Ханаэ Мори скончалась в возрасте 96 лет, сообщает Bloomberg.
Кутюрье умерла у себя дома в Токио 11 августа через несколько дней после того, как у нее началась легкая лихорадка. Точную причину смерти установить не смогли.
Мори создала свадебное платье принцессы Масако. Она также разработала форму для бортпроводников Japan Airlines, банковских служащих, старшеклассников, японской команды на Олимпиаде в Барселоне.
Мори придумала костюмы для оперы "Мадам Баттерфляй" в Милане и многих японских фильмов 1950-1960-х годов.
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