https://ria.ru/20220819/molodezh-1810892914.html

Путин похвалил российскую молодежь за активную жизненную позицию

Путин похвалил российскую молодежь за активную жизненную позицию - РИА Новости, 19.08.2022

Путин похвалил российскую молодежь за активную жизненную позицию

Молодежь России стремится реализовать свой потенциал и приносить пользу людям, и такая активная жизненная позиция достойна уважения и поддержки, заявил... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T22:51

2022-08-19T22:51

2022-08-19T22:52

общество

ксения разуваева

россия

пятигорск

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786688835_0:74:3237:1895_1920x0_80_0_0_a8a25eb09da488af97a505c101085b08.jpg

ПЯТИГОРСК, 19 авг - РИА Новости. Молодежь России стремится реализовать свой потенциал и приносить пользу людям, и такая активная жизненная позиция достойна уважения и поддержки, заявил президент России Владимир Путин."Отрадно, что сегодня здесь, в Пятигорске, открывается современный круглогодичный центр знаний "Машук". А это значит, что юноши и девушки из разных регионов России, начинающие специалисты сферы образования и студенты профильных учебных заведений получат замечательную возможность не только в рамках форума, но и в другое время обмениваться опытом, завязывать деловые контакты, обсуждать насущные профессиональные проблемы, главные из которых - совершенствование образовательных и информационно-просветительских технологий, гармонизация межкультурного национального диалога в нашей стране", - зачитала обращение президента глава Росмолодежи Ксения Разуваева.Путин отметил, что за прошедшие годы проект доказал свою востребованность и по праву приобрел статус всероссийского молодежного форума.Глава государства также высказался о роли молодежи в жизни страны. "Важно, что молодежь стремится в полной мере реализовать свой потенциал и приносить пользу людям. Такая активная жизненная, гражданская позиция достойна уважения и поддержки. Желаю вам успехов и всего самого наилучшего", - добавил президент.

https://ria.ru/20220817/konkurs-1810235648.html

россия

пятигорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, ксения разуваева, россия, пятигорск, владимир путин