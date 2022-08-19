https://ria.ru/20220819/molodezh-1810892914.html
Путин похвалил российскую молодежь за активную жизненную позицию
Путин похвалил российскую молодежь за активную жизненную позицию - РИА Новости, 19.08.2022
Путин похвалил российскую молодежь за активную жизненную позицию
Молодежь России стремится реализовать свой потенциал и приносить пользу людям, и такая активная жизненная позиция достойна уважения и поддержки, заявил... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T22:51
2022-08-19T22:51
2022-08-19T22:52
общество
ксения разуваева
россия
пятигорск
владимир путин
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ПЯТИГОРСК, 19 авг - РИА Новости. Молодежь России стремится реализовать свой потенциал и приносить пользу людям, и такая активная жизненная позиция достойна уважения и поддержки, заявил президент России Владимир Путин."Отрадно, что сегодня здесь, в Пятигорске, открывается современный круглогодичный центр знаний "Машук". А это значит, что юноши и девушки из разных регионов России, начинающие специалисты сферы образования и студенты профильных учебных заведений получат замечательную возможность не только в рамках форума, но и в другое время обмениваться опытом, завязывать деловые контакты, обсуждать насущные профессиональные проблемы, главные из которых - совершенствование образовательных и информационно-просветительских технологий, гармонизация межкультурного национального диалога в нашей стране", - зачитала обращение президента глава Росмолодежи Ксения Разуваева.Путин отметил, что за прошедшие годы проект доказал свою востребованность и по праву приобрел статус всероссийского молодежного форума.Глава государства также высказался о роли молодежи в жизни страны. "Важно, что молодежь стремится в полной мере реализовать свой потенциал и приносить пользу людям. Такая активная жизненная, гражданская позиция достойна уважения и поддержки. Желаю вам успехов и всего самого наилучшего", - добавил президент.
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общество, ксения разуваева, россия, пятигорск, владимир путин
Общество, Ксения Разуваева, Россия, Пятигорск, Владимир Путин
22:51 19.08.2022 (обновлено: 22:52 19.08.2022)
Путин похвалил российскую молодежь за активную жизненную позицию
Путин заявил, что активная позиция российской молодежи достойна уважения и поддержки