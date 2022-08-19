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В Эстонии перенесут останки советских солдат из 22 захоронений
В Эстонии перенесут останки советских солдат из 22 захоронений - РИА Новости, 19.08.2022
В Эстонии перенесут останки советских солдат из 22 захоронений
Комиссия по воинским захоронениям при Министерстве обороны Эстонии приняла решение перенести 22 могилы советских солдат, которые, по ее мнению, находятся в... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T18:23
2022-08-19T18:23
2022-08-19T20:41
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ХЕЛЬСИНКИ, 19 авг — РИА Новости. Комиссия по воинским захоронениям при Министерстве обороны Эстонии приняла решение перенести 22 могилы советских солдат, которые, по ее мнению, находятся в неподходящих местах, сообщил портал государственного телерадиовещания ERR.По словам директора военного музея Хеллара Лилла, могилами в неподходящих местах считаются захоронения в парках, зеленых зонах, городских скверах, густонаселенных районах. "Это те места, где люди перемещаются и где нецелесообразно захоронение человеческих останков вне кладбищ", — сказал Лилл порталу.Самая большая могила находится в парке Раади города Тарту, там может быть около 250 захороненных останков советских солдат. Их планируется перенести осенью на местное кладбище, туда же переместят и стоящий над могилой памятник.Правительство Эстонии 4 августа приняло решение как можно быстрее убрать из публичного пространства все советские памятники и перенести расположенные под ними могилы.Случаи вандализма в отношении советских памятников в странах Балтии участились после начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20220816/pamyatnik-1810111410.html
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в мире, городское хозяйство москвы, эстония, тарту
В мире, Городское хозяйство Москвы, Эстония, Тарту
18:23 19.08.2022 (обновлено: 20:41 19.08.2022)
В Эстонии перенесут останки советских солдат из 22 захоронений
Власти Эстонии решили перенести останки советских воинов из 22 захоронений