Рейтинг@Mail.ru
В Эстонии перенесут останки советских солдат из 22 захоронений - РИА Новости, 19.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220819/mogily-1810852370.html
В Эстонии перенесут останки советских солдат из 22 захоронений
В Эстонии перенесут останки советских солдат из 22 захоронений - РИА Новости, 19.08.2022
В Эстонии перенесут останки советских солдат из 22 захоронений
Комиссия по воинским захоронениям при Министерстве обороны Эстонии приняла решение перенести 22 могилы советских солдат, которые, по ее мнению, находятся в... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T18:23
2022-08-19T20:41
в мире
городское хозяйство москвы
эстония
тарту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568885386_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_04a539f608cb0f2c5ca1cb43355cbadb.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 19 авг — РИА Новости. Комиссия по воинским захоронениям при Министерстве обороны Эстонии приняла решение перенести 22 могилы советских солдат, которые, по ее мнению, находятся в неподходящих местах, сообщил портал государственного телерадиовещания ERR.По словам директора военного музея Хеллара Лилла, могилами в неподходящих местах считаются захоронения в парках, зеленых зонах, городских скверах, густонаселенных районах. "Это те места, где люди перемещаются и где нецелесообразно захоронение человеческих останков вне кладбищ", — сказал Лилл порталу.Самая большая могила находится в парке Раади города Тарту, там может быть около 250 захороненных останков советских солдат. Их планируется перенести осенью на местное кладбище, туда же переместят и стоящий над могилой памятник.Правительство Эстонии 4 августа приняло решение как можно быстрее убрать из публичного пространства все советские памятники и перенести расположенные под ними могилы.Случаи вандализма в отношении советских памятников в странах Балтии участились после начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20220816/pamyatnik-1810111410.html
https://ria.ru/20220819/lvov-1810805573.html
эстония
тарту
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568885386_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5aba41e0d8931103177e3438250edf75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, городское хозяйство москвы, эстония, тарту
В мире, Городское хозяйство Москвы, Эстония, Тарту
18:23 19.08.2022 (обновлено: 20:41 19.08.2022)
 
В Эстонии перенесут останки советских солдат из 22 захоронений

Власти Эстонии решили перенести останки советских воинов из 22 захоронений

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМогилы советских воинов
Могилы советских воинов - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Могилы советских воинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 19 авг — РИА Новости. Комиссия по воинским захоронениям при Министерстве обороны Эстонии приняла решение перенести 22 могилы советских солдат, которые, по ее мнению, находятся в неподходящих местах, сообщил портал государственного телерадиовещания ERR.

"В Эстонии насчитывается около 130 воинских захоронений, их пригодность для текущего местоположения оценивает комиссия. Перезахоронением занимается Эстонский военный музей", — говорится в материале.

По словам директора военного музея Хеллара Лилла, могилами в неподходящих местах считаются захоронения в парках, зеленых зонах, городских скверах, густонаселенных районах. "Это те места, где люди перемещаются и где нецелесообразно захоронение человеческих останков вне кладбищ", — сказал Лилл порталу.
Самая большая могила находится в парке Раади города Тарту, там может быть около 250 захороненных останков советских солдат. Их планируется перенести осенью на местное кладбище, туда же переместят и стоящий над могилой памятник.
Перенос танка - памятника Т-34 из Нарвы в Эстонский военный музей - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 22:47
Посольство России в Эстонии осудило демонтаж танка-памятника Т-34 в Нарве
Правительство Эстонии 4 августа приняло решение как можно быстрее убрать из публичного пространства все советские памятники и перенести расположенные под ними могилы.
Случаи вандализма в отношении советских памятников в странах Балтии участились после начала спецоперации России на Украине.
Демонтаж советской звезды на на военном мемориале Марсово поле во Львове.
Вчера, 16:43
Во Львове решили перезахоронить останки воинов с мемориала "Марсово поле"
 
В миреГородское хозяйство МосквыЭстонияТарту
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала