https://ria.ru/20220819/minyust-1810820921.html

Минюст добавил три канадские организации в список нежелательных

Минюст добавил три канадские организации в список нежелательных - РИА Новости, 19.08.2022

Минюст добавил три канадские организации в список нежелательных

Минюст РФ в пятницу добавил "Канадский украинский конгресс"* и "Институт Макдональда-Лорье"* в перечень нежелательных организаций, сообщается на сайте... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T17:17

2022-08-19T17:17

2022-08-19T18:50

россия

канада

общество

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Минюст РФ в пятницу добавил "Канадский украинский конгресс"* и "Институт Макдональда-Лорье"* в перечень нежелательных организаций, сообщается на сайте ведомства."В перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ, включены следующие: "Канадский украинский конгресс", "Конгресс украинцев Канады" (Ukrainian Canadian Congress)*, Канада; "Институт Макдональда-Лорье" (Macdonald-Laurier Institute)*, Канада; "Украинская национальная федерация Канады" (Ukrainian National Federation of Canada)*, Канада", - говорится в сообщении.* Включено в список нежелательных организаций

https://ria.ru/20220801/nezhelatelnye-1806485949.html

россия

канада

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, канада, общество