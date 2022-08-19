Рейтинг@Mail.ru
Минюст добавил три канадские организации в список нежелательных - РИА Новости, 19.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220819/minyust-1810820921.html
Минюст добавил три канадские организации в список нежелательных
Минюст добавил три канадские организации в список нежелательных - РИА Новости, 19.08.2022
Минюст добавил три канадские организации в список нежелательных
Минюст РФ в пятницу добавил "Канадский украинский конгресс"* и "Институт Макдональда-Лорье"* в перечень нежелательных организаций, сообщается на сайте... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T17:17
2022-08-19T18:50
россия
канада
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155513/91/1555139185_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_d84917b817edd37f8fced9a41923d0f4.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Минюст РФ в пятницу добавил "Канадский украинский конгресс"* и "Институт Макдональда-Лорье"* в перечень нежелательных организаций, сообщается на сайте ведомства."В перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ, включены следующие: "Канадский украинский конгресс", "Конгресс украинцев Канады" (Ukrainian Canadian Congress)*, Канада; "Институт Макдональда-Лорье" (Macdonald-Laurier Institute)*, Канада; "Украинская национальная федерация Канады" (Ukrainian National Federation of Canada)*, Канада", - говорится в сообщении.* Включено в список нежелательных организаций
https://ria.ru/20220801/nezhelatelnye-1806485949.html
россия
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155513/91/1555139185_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_0442f848f7d2618546eed809a1699905.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, канада, общество
Россия, Канада, Общество
17:17 19.08.2022 (обновлено: 18:50 19.08.2022)
 
Минюст добавил три канадские организации в список нежелательных

Минюст признал "Конгресс украинцев Канады" и "Институт Макдональда-Лорье" нежелательными

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства Юстиции России
Здание Министерства Юстиции России - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Здание Министерства Юстиции России . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Минюст РФ в пятницу добавил "Канадский украинский конгресс"* и "Институт Макдональда-Лорье"* в перечень нежелательных организаций, сообщается на сайте ведомства.
"В перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ, включены следующие: "Канадский украинский конгресс", "Конгресс украинцев Канады" (Ukrainian Canadian Congress)*, Канада; "Институт Макдональда-Лорье" (Macdonald-Laurier Institute)*, Канада; "Украинская национальная федерация Канады" (Ukrainian National Federation of Canada)*, Канада", - говорится в сообщении.
* Включено в список нежелательных организаций
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 17:20
Минюст признал "Фонд Открытой Эстонии"* нежелательным в России
 
РоссияКанадаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала