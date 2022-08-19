https://ria.ru/20220819/minyust-1810820921.html
Минюст добавил три канадские организации в список нежелательных
Минюст добавил три канадские организации в список нежелательных - РИА Новости, 19.08.2022
Минюст добавил три канадские организации в список нежелательных
Минюст РФ в пятницу добавил "Канадский украинский конгресс"* и "Институт Макдональда-Лорье"* в перечень нежелательных организаций, сообщается на сайте... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T17:17
2022-08-19T17:17
2022-08-19T18:50
россия
канада
общество
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Минюст РФ в пятницу добавил "Канадский украинский конгресс"* и "Институт Макдональда-Лорье"* в перечень нежелательных организаций, сообщается на сайте ведомства."В перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ, включены следующие: "Канадский украинский конгресс", "Конгресс украинцев Канады" (Ukrainian Canadian Congress)*, Канада; "Институт Макдональда-Лорье" (Macdonald-Laurier Institute)*, Канада; "Украинская национальная федерация Канады" (Ukrainian National Federation of Canada)*, Канада", - говорится в сообщении.* Включено в список нежелательных организаций
https://ria.ru/20220801/nezhelatelnye-1806485949.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, канада, общество
17:17 19.08.2022 (обновлено: 18:50 19.08.2022)
Минюст добавил три канадские организации в список нежелательных
Минюст признал "Конгресс украинцев Канады" и "Институт Макдональда-Лорье" нежелательными