https://ria.ru/20220819/mery-1810680447.html

Антисанкционные меры предотвратили массовые увольнения, заявили в Минтруде

Антисанкционные меры предотвратили массовые увольнения, заявили в Минтруде - РИА Новости, 19.08.2022

Антисанкционные меры предотвратили массовые увольнения, заявили в Минтруде

Антисанкционные меры позволили избежать массовых увольнений, всплеска безработицы в России, заявила замглавы Минтруда Елена Мухтиярова. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T11:19

2022-08-19T11:19

2022-08-19T11:42

экономика

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Антисанкционные меры позволили избежать массовых увольнений, всплеска безработицы в России, заявила замглавы Минтруда Елена Мухтиярова."Те меры, которые были приняты весной, антисанкционные, в том числе с участием партии, они позволили избежать на текущий момент массовых увольнений и всплеска безработицы", - сказала она в ходе ВКС с регионами на площадке партии "Единая Россия".

https://ria.ru/20220817/reabilitatsiya-1810264035.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)