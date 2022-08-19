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Антисанкционные меры предотвратили массовые увольнения, заявили в Минтруде
Антисанкционные меры предотвратили массовые увольнения, заявили в Минтруде - РИА Новости, 19.08.2022
Антисанкционные меры предотвратили массовые увольнения, заявили в Минтруде
Антисанкционные меры позволили избежать массовых увольнений, всплеска безработицы в России, заявила замглавы Минтруда Елена Мухтиярова. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T11:19
2022-08-19T11:19
2022-08-19T11:42
экономика
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Антисанкционные меры позволили избежать массовых увольнений, всплеска безработицы в России, заявила замглавы Минтруда Елена Мухтиярова."Те меры, которые были приняты весной, антисанкционные, в том числе с участием партии, они позволили избежать на текущий момент массовых увольнений и всплеска безработицы", - сказала она в ходе ВКС с регионами на площадке партии "Единая Россия".
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россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Экономика, Россия, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
11:19 19.08.2022 (обновлено: 11:42 19.08.2022)
Антисанкционные меры предотвратили массовые увольнения, заявили в Минтруде
Замглавы Минтруда: антисанкционные меры помогли избежать массовых увольнений