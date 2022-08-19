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Антисанкционные меры предотвратили массовые увольнения, заявили в Минтруде - РИА Новости, 19.08.2022
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Антисанкционные меры предотвратили массовые увольнения, заявили в Минтруде
Антисанкционные меры предотвратили массовые увольнения, заявили в Минтруде - РИА Новости, 19.08.2022
Антисанкционные меры предотвратили массовые увольнения, заявили в Минтруде
Антисанкционные меры позволили избежать массовых увольнений, всплеска безработицы в России, заявила замглавы Минтруда Елена Мухтиярова. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T11:19
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экономика
россия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Антисанкционные меры позволили избежать массовых увольнений, всплеска безработицы в России, заявила замглавы Минтруда Елена Мухтиярова."Те меры, которые были приняты весной, антисанкционные, в том числе с участием партии, они позволили избежать на текущий момент массовых увольнений и всплеска безработицы", - сказала она в ходе ВКС с регионами на площадке партии "Единая Россия".
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россия
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экономика, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Экономика, Россия, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
11:19 19.08.2022 (обновлено: 11:42 19.08.2022)
 
Антисанкционные меры предотвратили массовые увольнения, заявили в Минтруде

Замглавы Минтруда: антисанкционные меры помогли избежать массовых увольнений

© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкРабота отдела кадров
Работа отдела кадров - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Антисанкционные меры позволили избежать массовых увольнений, всплеска безработицы в России, заявила замглавы Минтруда Елена Мухтиярова.
"Те меры, которые были приняты весной, антисанкционные, в том числе с участием партии, они позволили избежать на текущий момент массовых увольнений и всплеска безработицы", - сказала она в ходе ВКС с регионами на площадке партии "Единая Россия".
Инвалидная коляска в коридоре - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 17:00
Минтруд разрешит работникам самим выбирать место прохождения реабилитации
 
ЭкономикаРоссияМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
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