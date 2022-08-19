https://ria.ru/20220819/mckinsey-1810834509.html
Партнеры экс-подразделения McKinsey запускают бренд "Яков и Партнеры"
Партнеры экс-подразделения McKinsey запускают бренд "Яков и Партнеры" - РИА Новости, 19.08.2022
Партнеры экс-подразделения McKinsey запускают бренд "Яков и Партнеры"
Партнеры бывшего российского подразделения консалтинговой компании McKinsey теперь будут работать в России под новым брендом "Яков и Партнеры", сообщает... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T17:41
2022-08-19T17:41
2022-08-19T17:41
экономика
россия
mckinsey
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Партнеры бывшего российского подразделения консалтинговой компании McKinsey теперь будут работать в России под новым брендом "Яков и Партнеры", сообщает компания.Новый бренд объединит более 15 партнеров – выходцев из компаний "большой тройки", его полноценный запуск будет поэтапным и завершится до конца текущего года. На первом этапе компания планирует фокусироваться на проектах в технологическом секторе, сфере банковских услуг, сельского хозяйства, розничной торговли и в добывающих отраслях."Наша операционная модель будет немного отличаться от классического стратегического консалтинга: мы планируем глубже интегрироваться с нашими клиентами, работать в том числе как соинвестор и помогать российским компаниям в развитии международных связей", - цитирует пресс-служба генерального директора компании Якова Сергиенко.Американская консалтинговая компания McKinsey в апреле текущего года заявила о приостановке обслуживания клиентов в России.
https://ria.ru/20220524/deloitte-1790344083.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, mckinsey
Экономика, Россия, McKinsey
Партнеры экс-подразделения McKinsey запускают бренд "Яков и Партнеры"
Партнеры бывшего российского подразделения McKinsey запускают бренд "Яков и Партнеры"
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Партнеры бывшего российского подразделения консалтинговой компании McKinsey теперь будут работать в России под новым брендом "Яков и Партнеры", сообщает компания.
Новый бренд объединит более 15 партнеров – выходцев из компаний "большой тройки", его полноценный запуск будет поэтапным и завершится до конца текущего года. На первом этапе компания планирует фокусироваться на проектах в технологическом секторе, сфере банковских услуг, сельского хозяйства, розничной торговли и в добывающих отраслях.
"Наша операционная модель будет немного отличаться от классического стратегического консалтинга: мы планируем глубже интегрироваться с нашими клиентами, работать в том числе как соинвестор и помогать российским компаниям в развитии международных связей", - цитирует пресс-служба генерального директора компании Якова Сергиенко.
Американская консалтинговая компания McKinsey
в апреле текущего года заявила о приостановке обслуживания клиентов в России
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