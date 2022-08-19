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Партнеры экс-подразделения McKinsey запускают бренд "Яков и Партнеры" - РИА Новости, 19.08.2022
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Партнеры экс-подразделения McKinsey запускают бренд "Яков и Партнеры"
Партнеры экс-подразделения McKinsey запускают бренд "Яков и Партнеры" - РИА Новости, 19.08.2022
Партнеры экс-подразделения McKinsey запускают бренд "Яков и Партнеры"
Партнеры бывшего российского подразделения консалтинговой компании McKinsey теперь будут работать в России под новым брендом "Яков и Партнеры", сообщает... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T17:41
2022-08-19T17:41
экономика
россия
mckinsey
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Партнеры бывшего российского подразделения консалтинговой компании McKinsey теперь будут работать в России под новым брендом "Яков и Партнеры", сообщает компания.Новый бренд объединит более 15 партнеров – выходцев из компаний "большой тройки", его полноценный запуск будет поэтапным и завершится до конца текущего года. На первом этапе компания планирует фокусироваться на проектах в технологическом секторе, сфере банковских услуг, сельского хозяйства, розничной торговли и в добывающих отраслях."Наша операционная модель будет немного отличаться от классического стратегического консалтинга: мы планируем глубже интегрироваться с нашими клиентами, работать в том числе как соинвестор и помогать российским компаниям в развитии международных связей", - цитирует пресс-служба генерального директора компании Якова Сергиенко.Американская консалтинговая компания McKinsey в апреле текущего года заявила о приостановке обслуживания клиентов в России.
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экономика, россия, mckinsey
Экономика, Россия, McKinsey
17:41 19.08.2022
 
Партнеры экс-подразделения McKinsey запускают бренд "Яков и Партнеры"

Партнеры бывшего российского подразделения McKinsey запускают бренд "Яков и Партнеры"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНебоскребы делового центра "Москва-сити"
Небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Партнеры бывшего российского подразделения консалтинговой компании McKinsey теперь будут работать в России под новым брендом "Яков и Партнеры", сообщает компания.
Новый бренд объединит более 15 партнеров – выходцев из компаний "большой тройки", его полноценный запуск будет поэтапным и завершится до конца текущего года. На первом этапе компания планирует фокусироваться на проектах в технологическом секторе, сфере банковских услуг, сельского хозяйства, розничной торговли и в добывающих отраслях.
"Наша операционная модель будет немного отличаться от классического стратегического консалтинга: мы планируем глубже интегрироваться с нашими клиентами, работать в том числе как соинвестор и помогать российским компаниям в развитии международных связей", - цитирует пресс-служба генерального директора компании Якова Сергиенко.
Американская консалтинговая компания McKinsey в апреле текущего года заявила о приостановке обслуживания клиентов в России.
Вывеска компании Deloitte на здании - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
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