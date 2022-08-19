https://ria.ru/20220819/mckinsey-1810834509.html

Партнеры экс-подразделения McKinsey запускают бренд "Яков и Партнеры"

Партнеры экс-подразделения McKinsey запускают бренд "Яков и Партнеры" - РИА Новости, 19.08.2022

Партнеры экс-подразделения McKinsey запускают бренд "Яков и Партнеры"

Партнеры бывшего российского подразделения консалтинговой компании McKinsey теперь будут работать в России под новым брендом "Яков и Партнеры", сообщает... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T17:41

2022-08-19T17:41

2022-08-19T17:41

экономика

россия

mckinsey

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Партнеры бывшего российского подразделения консалтинговой компании McKinsey теперь будут работать в России под новым брендом "Яков и Партнеры", сообщает компания.Новый бренд объединит более 15 партнеров – выходцев из компаний "большой тройки", его полноценный запуск будет поэтапным и завершится до конца текущего года. На первом этапе компания планирует фокусироваться на проектах в технологическом секторе, сфере банковских услуг, сельского хозяйства, розничной торговли и в добывающих отраслях."Наша операционная модель будет немного отличаться от классического стратегического консалтинга: мы планируем глубже интегрироваться с нашими клиентами, работать в том числе как соинвестор и помогать российским компаниям в развитии международных связей", - цитирует пресс-служба генерального директора компании Якова Сергиенко.Американская консалтинговая компания McKinsey в апреле текущего года заявила о приостановке обслуживания клиентов в России.

https://ria.ru/20220524/deloitte-1790344083.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, mckinsey