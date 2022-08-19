https://ria.ru/20220819/mchs-1810735808.html

В МЧС заявили о дефиците отечественного оборудования и комплектующих

В МЧС заявили о дефиците отечественного оборудования и комплектующих - РИА Новости, 19.08.2022

В МЧС заявили о дефиците отечественного оборудования и комплектующих

Первый замглавы МЧС России Александр Чуприян заявил о нехватке отечественного оборудования, комплектующих, а также сырья для изготовления средств личной защиты... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T13:34

2022-08-19T13:34

2022-08-19T13:34

импортозамещение

технологии

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр чуприян

безопасность

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ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 19 авг - РИА Новости. Первый замглавы МЧС России Александр Чуприян заявил о нехватке отечественного оборудования, комплектующих, а также сырья для изготовления средств личной защиты пожарных и спасателей."Необходимо отметить ряд проблемных вопросов. Использование блоков, изготавливаемых на основе импортной электронной компонентной базы, наиболее болезненно для МЧС РФ. Влияние данной проблемы связано с обеспечением реагирующих подразделений, средств связи, разведки, поисковых систем, систем оповещения населения", - сказал Чуприян, выступая на пленарном заседании Международного пожарно-спасательного конгресса.Он также привел в пример отсутствие в России отечественных малогабаритных двигателей внутреннего сгорания, используемых в специальном аварийно-спасательном инструменте, мобильных насосных станциях и электрогенераторах."Отдельным вопросом на повестке являются средства индивидуальной защиты пожарных и спасателей. Так, для основной массы российских предприятий проблемой на сегодняшний день является отсутствие в стране достаточного количества исходного сырья. А доля иностранных комплектующих для производства средств защиты для пожарных составляет 100%. При производстве корпусов касок и шлемов используется пластик исключительно иностранного производства", - заметил Чуприян."Реалии нынешнего санкционного давления поставили вопрос о новом подходе импортозамещения, способности производить готовую продукцию вне зависимости от позиции недружественных государств. В перспективе для этого необходимо полностью организовать цепочку поставок и реализовать комплексный подход: материалы-технология-конструкция-оборудование", - добавил первый замглавы МЧС.

https://ria.ru/20220704/import-1799688829.html

https://ria.ru/20220710/sssr-1801493676.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

импортозамещение, технологии, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, безопасность