https://ria.ru/20220819/mchs-1810735808.html
В МЧС заявили о дефиците отечественного оборудования и комплектующих
В МЧС заявили о дефиците отечественного оборудования и комплектующих - РИА Новости, 19.08.2022
В МЧС заявили о дефиците отечественного оборудования и комплектующих
Первый замглавы МЧС России Александр Чуприян заявил о нехватке отечественного оборудования, комплектующих, а также сырья для изготовления средств личной защиты... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T13:34
2022-08-19T13:34
2022-08-19T13:34
импортозамещение
технологии
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр чуприян
безопасность
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ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 19 авг - РИА Новости. Первый замглавы МЧС России Александр Чуприян заявил о нехватке отечественного оборудования, комплектующих, а также сырья для изготовления средств личной защиты пожарных и спасателей."Необходимо отметить ряд проблемных вопросов. Использование блоков, изготавливаемых на основе импортной электронной компонентной базы, наиболее болезненно для МЧС РФ. Влияние данной проблемы связано с обеспечением реагирующих подразделений, средств связи, разведки, поисковых систем, систем оповещения населения", - сказал Чуприян, выступая на пленарном заседании Международного пожарно-спасательного конгресса.Он также привел в пример отсутствие в России отечественных малогабаритных двигателей внутреннего сгорания, используемых в специальном аварийно-спасательном инструменте, мобильных насосных станциях и электрогенераторах."Отдельным вопросом на повестке являются средства индивидуальной защиты пожарных и спасателей. Так, для основной массы российских предприятий проблемой на сегодняшний день является отсутствие в стране достаточного количества исходного сырья. А доля иностранных комплектующих для производства средств защиты для пожарных составляет 100%. При производстве корпусов касок и шлемов используется пластик исключительно иностранного производства", - заметил Чуприян."Реалии нынешнего санкционного давления поставили вопрос о новом подходе импортозамещения, способности производить готовую продукцию вне зависимости от позиции недружественных государств. В перспективе для этого необходимо полностью организовать цепочку поставок и реализовать комплексный подход: материалы-технология-конструкция-оборудование", - добавил первый замглавы МЧС.
https://ria.ru/20220704/import-1799688829.html
https://ria.ru/20220710/sssr-1801493676.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
импортозамещение, технологии, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, безопасность
Импортозамещение, Технологии, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Александр Чуприян, Безопасность
В МЧС заявили о дефиците отечественного оборудования и комплектующих
Первый замглавы МЧС Чуприян заявил о нехватке отечественного оборудования и комплектующих
ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 19 авг - РИА Новости. Первый замглавы МЧС России Александр Чуприян заявил о нехватке отечественного оборудования, комплектующих, а также сырья для изготовления средств личной защиты пожарных и спасателей.
"Необходимо отметить ряд проблемных вопросов. Использование блоков, изготавливаемых на основе импортной электронной компонентной базы, наиболее болезненно для МЧС
РФ. Влияние данной проблемы связано с обеспечением реагирующих подразделений, средств связи, разведки, поисковых систем, систем оповещения населения", - сказал Чуприян, выступая на пленарном заседании Международного пожарно-спасательного конгресса.
Он также привел в пример отсутствие в России отечественных малогабаритных двигателей внутреннего сгорания, используемых в специальном аварийно-спасательном инструменте, мобильных насосных станциях и электрогенераторах.
"Отдельным вопросом на повестке являются средства индивидуальной защиты пожарных и спасателей. Так, для основной массы российских предприятий проблемой на сегодняшний день является отсутствие в стране достаточного количества исходного сырья. А доля иностранных комплектующих для производства средств защиты для пожарных составляет 100%. При производстве корпусов касок и шлемов используется пластик исключительно иностранного производства", - заметил Чуприян.
"Реалии нынешнего санкционного давления поставили вопрос о новом подходе импортозамещения, способности производить готовую продукцию вне зависимости от позиции недружественных государств. В перспективе для этого необходимо полностью организовать цепочку поставок и реализовать комплексный подход: материалы-технология-конструкция-оборудование", - добавил первый замглавы МЧС.