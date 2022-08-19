https://ria.ru/20220819/maski-1810818304.html

В Нижегородской области рекомендовали носить маски в общественных местах

В Нижегородской области рекомендовали носить маски в общественных местах - РИА Новости, 19.08.2022

В Нижегородской области рекомендовали носить маски в общественных местах

Носить маски в общественных местах рекомендовано в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T17:08

2022-08-19T17:08

2022-08-19T17:32

медицинские маски

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

нижегородская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763419251_0:172:3030:1876_1920x0_80_0_0_e139a661a68411de00fbc1048e2a5831.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Носить маски в общественных местах рекомендовано в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.Соответствующие изменения внесены в указ губернатора Нижегородской области "О введении режима повышенной готовности" с учетом поступивших предложений Роспотребнадзора."Нижегородцам и гостям региона рекомендовано носить защитные маски в общественных местах, местах скопления людей, в транспорте и закрытых помещениях (по месту работы, учебы). Для работников и посетителей учреждений социального обслуживания с круглосуточным пребыванием пациентов соблюдение масочного режима становится обязательным", - говорится в сообщении.Также с 1 сентября 2022 года возвращается режим обязательной самоизоляции для беременных. Работодателям будет необходимо временно перевести беременных женщин на дистанционный режим. В случае невозможности перевода на дистанционный режим будет оформляться простой.

https://ria.ru/20220818/koronavirus-1810412887.html

https://ria.ru/20220818/revaktsinatsiya-1810504043.html

нижегородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

медицинские маски, общество, здоровье - общество, нижегородская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, россия