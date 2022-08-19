https://ria.ru/20220819/maski-1810818304.html
В Нижегородской области рекомендовали носить маски в общественных местах
В Нижегородской области рекомендовали носить маски в общественных местах - РИА Новости, 19.08.2022
В Нижегородской области рекомендовали носить маски в общественных местах
Носить маски в общественных местах рекомендовано в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T17:08
2022-08-19T17:08
2022-08-19T17:32
медицинские маски
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
нижегородская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Носить маски в общественных местах рекомендовано в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.Соответствующие изменения внесены в указ губернатора Нижегородской области "О введении режима повышенной готовности" с учетом поступивших предложений Роспотребнадзора."Нижегородцам и гостям региона рекомендовано носить защитные маски в общественных местах, местах скопления людей, в транспорте и закрытых помещениях (по месту работы, учебы). Для работников и посетителей учреждений социального обслуживания с круглосуточным пребыванием пациентов соблюдение масочного режима становится обязательным", - говорится в сообщении.Также с 1 сентября 2022 года возвращается режим обязательной самоизоляции для беременных. Работодателям будет необходимо временно перевести беременных женщин на дистанционный режим. В случае невозможности перевода на дистанционный режим будет оформляться простой.
https://ria.ru/20220818/koronavirus-1810412887.html
https://ria.ru/20220818/revaktsinatsiya-1810504043.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Медицинские маски, Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Нижегородская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Коронавирусы, Россия
17:08 19.08.2022 (обновлено: 17:32 19.08.2022)
В Нижегородской области рекомендовали носить маски в общественных местах
В Нижегородской области рекомендовали носить маски в транспорте и общественных местах