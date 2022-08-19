https://ria.ru/20220819/masis-1810896168.html

Правоохранители обезвредили ворвавшегося в мэрию армянского Масиса мужчину

Правоохранители обезвредили ворвавшегося в мэрию армянского Масиса мужчину - РИА Новости, 19.08.2022

Правоохранители обезвредили ворвавшегося в мэрию армянского Масиса мужчину

Сотрудникам правоохранительных органов удалось обезвредить вооруженного мужчину, ворвавшегося в здание мэрии города Масис, в 15 километрах от Еревана, сообщил... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T23:57

2022-08-19T23:57

2022-08-19T23:57

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ЕРЕВАН, 19 авг - РИА Новости. Сотрудникам правоохранительных органов удалось обезвредить вооруженного мужчину, ворвавшегося в здание мэрии города Масис, в 15 километрах от Еревана, сообщил Sputnik Армения вице-мэр города Норайр Акопян.Ранее онлайн-издание 168.am сообщило, что в мэрию проник мужчина с гранатой, он бросил ее из здания мэрии и вел беспорядочный огонь. По словам одного из сотрудников мэрии, глава города Давид Амбарцумян до сегодняшнего дня был в отпуске и в момент происшествия не находился в здании мэрии.Вице-мэр города Норайр Акопян сообщил агентству Sputnik Армения, что ворвавшийся в мэрию гражданин, предположительно, пьян.

https://ria.ru/20220810/dvizhenie-1808559225.html

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