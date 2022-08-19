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Правоохранители обезвредили ворвавшегося в мэрию армянского Масиса мужчину - РИА Новости, 19.08.2022
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Правоохранители обезвредили ворвавшегося в мэрию армянского Масиса мужчину
Правоохранители обезвредили ворвавшегося в мэрию армянского Масиса мужчину - РИА Новости, 19.08.2022
Правоохранители обезвредили ворвавшегося в мэрию армянского Масиса мужчину
Сотрудникам правоохранительных органов удалось обезвредить вооруженного мужчину, ворвавшегося в здание мэрии города Масис, в 15 километрах от Еревана, сообщил... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T23:57
2022-08-19T23:57
в мире
армения
происшествия
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ЕРЕВАН, 19 авг - РИА Новости. Сотрудникам правоохранительных органов удалось обезвредить вооруженного мужчину, ворвавшегося в здание мэрии города Масис, в 15 километрах от Еревана, сообщил Sputnik Армения вице-мэр города Норайр Акопян.Ранее онлайн-издание 168.am сообщило, что в мэрию проник мужчина с гранатой, он бросил ее из здания мэрии и вел беспорядочный огонь. По словам одного из сотрудников мэрии, глава города Давид Амбарцумян до сегодняшнего дня был в отпуске и в момент происшествия не находился в здании мэрии.Вице-мэр города Норайр Акопян сообщил агентству Sputnik Армения, что ворвавшийся в мэрию гражданин, предположительно, пьян.
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в мире, армения, происшествия
В мире, Армения, Происшествия
23:57 19.08.2022
 
Правоохранители обезвредили ворвавшегося в мэрию армянского Масиса мужчину

Вице-мэр Масиса Акопян: правоохранители обезвредили ворвавшегося в мэрию города мужчину

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов Армении
Сотрудники правоохранительных органов Армении - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 19 авг - РИА Новости. Сотрудникам правоохранительных органов удалось обезвредить вооруженного мужчину, ворвавшегося в здание мэрии города Масис, в 15 километрах от Еревана, сообщил Sputnik Армения вице-мэр города Норайр Акопян.
"Правоохранителям удалось обезвредить злоумышленника... Однако он пока остается в здании мэрии", - цитирует агентство вице-мэра.
Ранее онлайн-издание 168.am сообщило, что в мэрию проник мужчина с гранатой, он бросил ее из здания мэрии и вел беспорядочный огонь. По словам одного из сотрудников мэрии, глава города Давид Амбарцумян до сегодняшнего дня был в отпуске и в момент происшествия не находился в здании мэрии.
Вице-мэр города Норайр Акопян сообщил агентству Sputnik Армения, что ворвавшийся в мэрию гражданин, предположительно, пьян.
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