https://ria.ru/20220819/masis-1810894681.html

Ворвавшийся в мэрию армянского Масиса, предположительно, пьян

Ворвавшийся в мэрию армянского Масиса, предположительно, пьян - РИА Новости, 19.08.2022

Ворвавшийся в мэрию армянского Масиса, предположительно, пьян

Вооруженный гранатой мужчина, ворвавшийся в здание мэрии армянского города Масис в 15 километрах от Еревана, предположительно, находится в нетрезвом состоянии,... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T23:22

2022-08-19T23:22

2022-08-19T23:22

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ЕРЕВАН, 19 авг - РИА Новости. Вооруженный гранатой мужчина, ворвавшийся в здание мэрии армянского города Масис в 15 километрах от Еревана, предположительно, находится в нетрезвом состоянии, заявил вице-мэр города Норайр Акопян агентству Sputnik Армения.Ранее онлайн-издание 168.am сообщило, что в мэрию проник мужчина с гранатой, он бросил ее из здания мэрии и вел беспорядочный огонь. По словам одного из сотрудников мэрии, глава города Давид Амбарцумян до сегодняшнего дня был в отпуске и в момент происшествия не находился в здании мэрии.

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в мире, армения, происшествия