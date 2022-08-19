https://ria.ru/20220819/makron-1810807390.html

Макрон позвонил Путину

Макрон позвонил Путину - РИА Новости, 19.08.2022

Макрон позвонил Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T16:46

2022-08-19T16:46

2022-08-19T17:41

эммануэль макрон

владимир путин

франция

россия

специальная военная операция на украине

в мире

украина

луганская народная республика

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, сообщила пресс-служба Кремля.Отмечается, что главы государств обсудили ситуацию на Украине, Макрон и Путин подчеркнули важность скорейшей отправки миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку. Кроме того, Путин подтвердил готовность России оказать инспекторам необходимое содействие при поездке. Он подчеркнул, что обстрелы украинскими военными территории ЗАЭС создают опасность возникновения катастрофы.Помимо этого, Путин напомнил Макрону о приглашении экспертам Секретариата ООН и Международного комитета Красного Креста посетить изолятор в Еленовке, где в результате удара ВСУ погибли украинские военнопленные.Также Путин проинформировал французского лидера о ходе выполнения продуктовой сделки, подписанной 22 июля. Он обратил внимание Макрона на существующие препятствия для российского экспорта, которые не способствуют решению задач в сфере продовольственной безопасности.В свою очередь, Елисейский дворец сообщил, что Макрон высказался за скорейшую отправку миссии экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС. Кроме того, французский президент рассчитывает провести дополнительные переговоры с Путиным в ближайшие дни. Предыдущий телефонный разговор глав государств состоялся 28 мая, в нем также участвовал канцлер Германии Олаф Шольц. Последнюю двустороннюю беседу Путин и Макрон провели 3 мая.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.

https://ria.ru/20220817/zelenskiy-1810141211.html

https://ria.ru/20220801/ssora-1806309774.html

https://ria.ru/20220816/makron-1810015380.html

франция

россия

украина

луганская народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

эммануэль макрон, владимир путин, франция, россия, в мире, украина, луганская народная республика, запорожская аэс, магатэ, оон