16:46 19.08.2022 (обновлено: 17:41 19.08.2022)
Макрон позвонил Путину
Президент Франции Макрон позвонил Путину
© Sputnik / Раду Прока
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, сообщила пресс-служба Кремля.
"По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном", — говорится в заявлении.
Отмечается, что главы государств обсудили ситуацию на Украине, Макрон и Путин подчеркнули важность скорейшей отправки миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку. Кроме того, Путин подтвердил готовность России оказать инспекторам необходимое содействие при поездке. Он подчеркнул, что обстрелы украинскими военными территории ЗАЭС создают опасность возникновения катастрофы.
Также Путин проинформировал французского лидера о ходе выполнения продуктовой сделки, подписанной 22 июля. Он обратил внимание Макрона на существующие препятствия для российского экспорта, которые не способствуют решению задач в сфере продовольственной безопасности.
"Президенты России и Франции условились продолжить контакты по затронутым и другим вопросам", — добавили в пресс-службе Кремля.
В свою очередь, Елисейский дворец сообщил, что Макрон высказался за скорейшую отправку миссии экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС. Кроме того, французский президент рассчитывает провести дополнительные переговоры с Путиным в ближайшие дни.
Предыдущий телефонный разговор глав государств состоялся 28 мая, в нем также участвовал канцлер Германии Олаф Шольц. Последнюю двустороннюю беседу Путин и Макрон провели 3 мая.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.