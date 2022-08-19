https://ria.ru/20220819/magaziny-1810876749.html

Немецким магазинам хотят запретить надолго открывать двери

Немецким магазинам хотят запретить надолго открывать двери - РИА Новости, 19.08.2022

Немецким магазинам хотят запретить надолго открывать двери

Правительство Германии планирует запретить магазинам держать двери раскрытыми на протяжении длительного времени, чтобы экономить на обогреве помещений, сообщает РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T20:38

2022-08-19T20:38

2022-08-19T21:34

в мире

германия

правительство германии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568155680_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_526887f6890863fa71cd4f77d25d5d34.jpg

БЕРЛИН, 19 авг — РИА Новости. Правительство Германии планирует запретить магазинам держать двери раскрытыми на протяжении длительного времени, чтобы экономить на обогреве помещений, сообщает Bild со ссылкой на проект документа Министерства экономики.В Германии магазины часто держат двери раскрытыми все время работы, несмотря на то, что внутри работает система отопления или кондиционер. В проекте распоряжения "по обеспечению энергоснабжения через краткосрочные меры" отмечается, что нагретый за счет отопления воздух может "неконтролируемо улетучиваться", если длительное время держать двери открытыми. В этой связи предполагается, что точкам розничной торговли с сентября запретят держать двери раскрытыми длительное время. Исключением станут двери для эвакуации.Кроме того, также планируется ввести с сентября запрет на использование рекламной иллюминации с 22:00 до 6:00 утра следующего дня. Освещение общественных зданий и памятников сведут до минимума, необходимого в целях безопасности. В общественных зданиях не будут отапливаться такие помещения, как холлы, где люди не находятся длительное время, исключением станут больницы, дома престарелых и детские сады. На предприятиях, кроме того, установят ограничение отопления рабочих мест: от 19 градусов для работы, преимущественно сидячей и минимально связанной с физической активностью, до 12 градусов для работы, связанной с активной физической нагрузкой. Исключения здесь также предусмотрены для больниц, домов престарелых, детских садов.Домохозяйства, на территории которых имеется частный бассейн, не смогут нагревать воду, используя газ и электричество.После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самих США и Европы — привели к росту цен на продукты питания и топливо.Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная их цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220819/germaniya-1810681950.html

https://ria.ru/20220806/katastrofa-1807677692.html

https://ria.ru/20220812/germaniya-1809058507.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, правительство германии