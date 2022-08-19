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МАГАТЭ ведет активные консультации по отправке миссии на ЗАЭС - РИА Новости, 19.08.2022
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https://ria.ru/20220819/magate-1810879983.html
МАГАТЭ ведет активные консультации по отправке миссии на ЗАЭС
МАГАТЭ ведет активные консультации по отправке миссии на ЗАЭС - РИА Новости, 19.08.2022
МАГАТЭ ведет активные консультации по отправке миссии на ЗАЭС
МАГАТЭ ведёт активные консультации со всеми сторонами по поводу отправки миссии на Запорожскую АЭС как можно скорее, заявил генеральный директор агентства... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T21:02
2022-08-19T21:28
специальная военная операция на украине
в мире
магатэ
запорожская аэс
россия
украина
вооруженные силы украины
михаил ульянов (дипломат)
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ВЕНА, 19 авг - РИА Новости. МАГАТЭ ведёт активные консультации со всеми сторонами по поводу отправки миссии на Запорожскую АЭС как можно скорее, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.Отмечается, что ввиду серьезности ситуации Гросси вновь заявил о необходимости направления миссии МАГАТЭ для выполнения основных мероприятий по обеспечению физической и ядерной безопасности и гарантий на объекте."Он сказал, что МАГАТЭ ведет активные консультации со всеми сторонами относительно своих усилий по скорейшему направлению такой миссии. Как и в случае с двумя предыдущими миссиями МАГАТЭ на Украину во время конфликта, эту миссию возглавил бы сам генеральный директор Гросси", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МАГАТЭ.Гросси также приветствовал заявления России и Украины в поддержку миссии агентства на Запорожскую АЭС."Генеральный директор также приветствовал недавние заявления, указывающие на то, что и Украина, и Россия поддерживают намерение МАГАТЭ направить миссию на ЗАЭС", - говорится в заявлении МАГАТЭ.Ранее в пятницу постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС может состояться в первых числах сентября.Агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что президент России Владимир Путин в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном согласился с тем, чтобы миссия МАГАТЭ приехала на Запорожскую АЭС через территорию Украины.Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация готова содействовать поездке экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, если на это согласны Москва и киевские власти. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отмечал РИА Новости, что Россия считает абсолютно безответственными попытки Киева вопреки соображениям безопасности настоять на осуществлении миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через линию соприкосновения сторон.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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в мире, магатэ, запорожская аэс, россия, украина, вооруженные силы украины, михаил ульянов (дипломат), владимир путин, эммануэль макрон, энергодар, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Михаил Ульянов (дипломат), Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Энергодар, Киев
21:02 19.08.2022 (обновлено: 21:28 19.08.2022)
 
МАГАТЭ ведет активные консультации по отправке миссии на ЗАЭС

МАГАТЭ: со всеми сторонами идут активные консультации по поводу отправки миссии на ЗАЭС

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ВЕНА, 19 авг - РИА Новости. МАГАТЭ ведёт активные консультации со всеми сторонами по поводу отправки миссии на Запорожскую АЭС как можно скорее, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.
Отмечается, что ввиду серьезности ситуации Гросси вновь заявил о необходимости направления миссии МАГАТЭ для выполнения основных мероприятий по обеспечению физической и ядерной безопасности и гарантий на объекте.
"Он сказал, что МАГАТЭ ведет активные консультации со всеми сторонами относительно своих усилий по скорейшему направлению такой миссии. Как и в случае с двумя предыдущими миссиями МАГАТЭ на Украину во время конфликта, эту миссию возглавил бы сам генеральный директор Гросси", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МАГАТЭ.
Гросси также приветствовал заявления России и Украины в поддержку миссии агентства на Запорожскую АЭС.
"Генеральный директор также приветствовал недавние заявления, указывающие на то, что и Украина, и Россия поддерживают намерение МАГАТЭ направить миссию на ЗАЭС", - говорится в заявлении МАГАТЭ.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
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В районе Запорожской АЭС усилили системы ПВО
Ранее в пятницу постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС может состояться в первых числах сентября.
Агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что президент России Владимир Путин в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном согласился с тем, чтобы миссия МАГАТЭ приехала на Запорожскую АЭС через территорию Украины.
Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация готова содействовать поездке экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, если на это согласны Москва и киевские власти. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отмечал РИА Новости, что Россия считает абсолютно безответственными попытки Киева вопреки соображениям безопасности настоять на осуществлении миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через линию соприкосновения сторон.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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