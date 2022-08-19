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В Москве впервые за сто лет провели чин освящения лошадей - РИА Новости, 19.08.2022
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Религия
https://ria.ru/20220819/loshadi-1810827769.html
В Москве впервые за сто лет провели чин освящения лошадей
В Москве впервые за сто лет провели чин освящения лошадей - РИА Новости, 19.08.2022
В Москве впервые за сто лет провели чин освящения лошадей
Чин освящения лошадей, впервые после революции провели в московском храме священномученика Власия в Старой Конюшенной слободе в праздник Преображения Господня,... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T17:36
2022-08-19T17:39
религия
москва
религиозные праздники
яблочный спас
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Чин освящения лошадей, впервые после революции провели в московском храме священномученика Власия в Старой Конюшенной слободе в праздник Преображения Господня, именуемого в народе Яблочным Спасом, после обряда прихожане угостили животных яблоками, передает корреспондент РИА Новости.Церковь священномученика Власия в Старой Конюшенной слободе располагается на углу Гагаринского и Большого Власьевского переулков. До революции в арбатских переулках жили царские конюхи, ямщики, извозчики. В храм священномученика Власия, почитаемого как покровителя животных, прихожане приводили "принаряженных" лошадей, украшенных лентами и цветами, вплетенными в гривы. Лошадей трижды обводили вокруг храма и после молебна окропляли святой водой. Настоятель храма иеромонах Никандр (Пишилин) решил возродить традицию. Прихожане, увлекающиеся конным спортом, откликнулись с удовольствием.Четыре лошади с лентами в гривах по случаю праздника дожидались окончания Божественной литургии, жуя сено и поглядывая на яблоки в корзинах, приготовленные для освящения по случаю праздника. После окончания молебна настоятель храма окропил животных святой водой."Мы будем молиться о здравии ваших животных, чтобы дело, которым вы занимаетесь, процветало и было полезно. Мы сейчас молились и просили Господа, чтобы он оградил наших животных от болезней, люди болеют, болеют и животные, если вдруг что-то случается, то вы знайте, что мы рядом", - сказал иеромонах Никандр, обращаясь к коневладельцам."Две лошади принадлежат конноспортивному комплексу "Бица", я занимаюсь в комплексе, одна из лошадей закреплена за мной. Узнали, что здесь будет освящение, решили, что это будет хорошо, и приехали. Коней зовут Чехов и Зэф", - рассказала РИА Новостям девушка Настя, сопровождающая лошадей.Мерина Дулайта привезла в храм его владелица, наездница Оксана. "Это мой конь, я занимаюсь в конноспортивном клубе "Виват". Об освящении лошадей я узнала от отца Никандра, я прихожанка этого храма", - рассказала девушка, отметив, что с удовольствием поддержала возрождение традиций храма.После освящения детям разрешили погладить лошадей, угостить их яблоками. Желающих покормить животных было достаточно, но количество яблок строго регламентировали коневладельцы.
https://ria.ru/20220819/spas-1810569839.html
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москва, религиозные праздники, яблочный спас
Религия, Москва, Религиозные праздники, Яблочный Спас
17:36 19.08.2022 (обновлено: 17:39 19.08.2022)
 
В Москве впервые за сто лет провели чин освящения лошадей

В Конюшенной слободе на Яблочный Спас провели первый за сто лет чин освящения лошадей

© РИА Новости / Анна ГорбашоваЧин освящения лошадей в храме священномученика Власия в Старой Конюшенной слободе
Чин освящения лошадей в храме священномученика Власия в Старой Конюшенной слободе - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Анна Горбашова
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Чин освящения лошадей, впервые после революции провели в московском храме священномученика Власия в Старой Конюшенной слободе в праздник Преображения Господня, именуемого в народе Яблочным Спасом, после обряда прихожане угостили животных яблоками, передает корреспондент РИА Новости.
Церковь священномученика Власия в Старой Конюшенной слободе располагается на углу Гагаринского и Большого Власьевского переулков. До революции в арбатских переулках жили царские конюхи, ямщики, извозчики. В храм священномученика Власия, почитаемого как покровителя животных, прихожане приводили "принаряженных" лошадей, украшенных лентами и цветами, вплетенными в гривы. Лошадей трижды обводили вокруг храма и после молебна окропляли святой водой. Настоятель храма иеромонах Никандр (Пишилин) решил возродить традицию. Прихожане, увлекающиеся конным спортом, откликнулись с удовольствием.
© РИА Новости / Горбашова Анна Чин освящения лошадей в храме священномученика Власия в Старой Конюшенной слободе
 Чин освящения лошадей в храме священномученика Власия в Старой Конюшенной слободе
1 из 4
Чин освящения лошадей в храме священномученика Власия в Старой Конюшенной слободе
© РИА Новости / Горбашова Анна
© РИА Новости / Анна ГорбашоваЧин освящения лошадей в храме священномученика Власия в Старой Конюшенной слободе
Чин освящения лошадей в храме священномученика Власия в Старой Конюшенной слободе
2 из 4
Чин освящения лошадей в храме священномученика Власия в Старой Конюшенной слободе
© РИА Новости / Анна Горбашова
© РИА Новости / Анна ГорбашоваЧин освящения лошадей в храме священномученика Власия в Старой Конюшенной слободе
Чин освящения лошадей в храме священномученика Власия в Старой Конюшенной слободе
3 из 4
Чин освящения лошадей в храме священномученика Власия в Старой Конюшенной слободе
© РИА Новости / Анна Горбашова
© РИА Новости / Анна ГорбашоваЧин освящения лошадей в храме священномученика Власия в Старой Конюшенной слободе
Чин освящения лошадей в храме священномученика Власия в Старой Конюшенной слободе
4 из 4
Чин освящения лошадей в храме священномученика Власия в Старой Конюшенной слободе
© РИА Новости / Анна Горбашова
1 из 4
Чин освящения лошадей в храме священномученика Власия в Старой Конюшенной слободе
© РИА Новости / Горбашова Анна
2 из 4
Чин освящения лошадей в храме священномученика Власия в Старой Конюшенной слободе
© РИА Новости / Анна Горбашова
3 из 4
Чин освящения лошадей в храме священномученика Власия в Старой Конюшенной слободе
© РИА Новости / Анна Горбашова
4 из 4
Чин освящения лошадей в храме священномученика Власия в Старой Конюшенной слободе
© РИА Новости / Анна Горбашова
Четыре лошади с лентами в гривах по случаю праздника дожидались окончания Божественной литургии, жуя сено и поглядывая на яблоки в корзинах, приготовленные для освящения по случаю праздника. После окончания молебна настоятель храма окропил животных святой водой.
"Мы будем молиться о здравии ваших животных, чтобы дело, которым вы занимаетесь, процветало и было полезно. Мы сейчас молились и просили Господа, чтобы он оградил наших животных от болезней, люди болеют, болеют и животные, если вдруг что-то случается, то вы знайте, что мы рядом", - сказал иеромонах Никандр, обращаясь к коневладельцам.
"Две лошади принадлежат конноспортивному комплексу "Бица", я занимаюсь в комплексе, одна из лошадей закреплена за мной. Узнали, что здесь будет освящение, решили, что это будет хорошо, и приехали. Коней зовут Чехов и Зэф", - рассказала РИА Новостям девушка Настя, сопровождающая лошадей.
Мерина Дулайта привезла в храм его владелица, наездница Оксана. "Это мой конь, я занимаюсь в конноспортивном клубе "Виват". Об освящении лошадей я узнала от отца Никандра, я прихожанка этого храма", - рассказала девушка, отметив, что с удовольствием поддержала возрождение традиций храма.
После освящения детям разрешили погладить лошадей, угостить их яблоками. Желающих покормить животных было достаточно, но количество яблок строго регламентировали коневладельцы.
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