17:36 19.08.2022 (обновлено: 17:39 19.08.2022)
В Москве впервые за сто лет провели чин освящения лошадей
В Конюшенной слободе на Яблочный Спас провели первый за сто лет чин освящения лошадей
© РИА Новости / Анна ГорбашоваЧин освящения лошадей в храме священномученика Власия в Старой Конюшенной слободе
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Чин освящения лошадей, впервые после революции провели в московском храме священномученика Власия в Старой Конюшенной слободе в праздник Преображения Господня, именуемого в народе Яблочным Спасом, после обряда прихожане угостили животных яблоками, передает корреспондент РИА Новости.
Церковь священномученика Власия в Старой Конюшенной слободе располагается на углу Гагаринского и Большого Власьевского переулков. До революции в арбатских переулках жили царские конюхи, ямщики, извозчики. В храм священномученика Власия, почитаемого как покровителя животных, прихожане приводили "принаряженных" лошадей, украшенных лентами и цветами, вплетенными в гривы. Лошадей трижды обводили вокруг храма и после молебна окропляли святой водой. Настоятель храма иеромонах Никандр (Пишилин) решил возродить традицию. Прихожане, увлекающиеся конным спортом, откликнулись с удовольствием.
© РИА Новости / Горбашова Анна Чин освящения лошадей в храме священномученика Власия в Старой Конюшенной слободе
1 из 4
Чин освящения лошадей в храме священномученика Власия в Старой Конюшенной слободе
© РИА Новости / Анна ГорбашоваЧин освящения лошадей в храме священномученика Власия в Старой Конюшенной слободе
2 из 4
Чин освящения лошадей в храме священномученика Власия в Старой Конюшенной слободе
© РИА Новости / Анна ГорбашоваЧин освящения лошадей в храме священномученика Власия в Старой Конюшенной слободе
3 из 4
Чин освящения лошадей в храме священномученика Власия в Старой Конюшенной слободе
© РИА Новости / Анна ГорбашоваЧин освящения лошадей в храме священномученика Власия в Старой Конюшенной слободе
4 из 4
Чин освящения лошадей в храме священномученика Власия в Старой Конюшенной слободе
1 из 4
Чин освящения лошадей в храме священномученика Власия в Старой Конюшенной слободе
2 из 4
Чин освящения лошадей в храме священномученика Власия в Старой Конюшенной слободе
3 из 4
Чин освящения лошадей в храме священномученика Власия в Старой Конюшенной слободе
4 из 4
Чин освящения лошадей в храме священномученика Власия в Старой Конюшенной слободе
Четыре лошади с лентами в гривах по случаю праздника дожидались окончания Божественной литургии, жуя сено и поглядывая на яблоки в корзинах, приготовленные для освящения по случаю праздника. После окончания молебна настоятель храма окропил животных святой водой.
"Мы будем молиться о здравии ваших животных, чтобы дело, которым вы занимаетесь, процветало и было полезно. Мы сейчас молились и просили Господа, чтобы он оградил наших животных от болезней, люди болеют, болеют и животные, если вдруг что-то случается, то вы знайте, что мы рядом", - сказал иеромонах Никандр, обращаясь к коневладельцам.
"Две лошади принадлежат конноспортивному комплексу "Бица", я занимаюсь в комплексе, одна из лошадей закреплена за мной. Узнали, что здесь будет освящение, решили, что это будет хорошо, и приехали. Коней зовут Чехов и Зэф", - рассказала РИА Новостям девушка Настя, сопровождающая лошадей.
Мерина Дулайта привезла в храм его владелица, наездница Оксана. "Это мой конь, я занимаюсь в конноспортивном клубе "Виват". Об освящении лошадей я узнала от отца Никандра, я прихожанка этого храма", - рассказала девушка, отметив, что с удовольствием поддержала возрождение традиций храма.
После освящения детям разрешили погладить лошадей, угостить их яблоками. Желающих покормить животных было достаточно, но количество яблок строго регламентировали коневладельцы.