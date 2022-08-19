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Силы ЛНР за сутки уничтожили до 45 украинских военных
Силы ЛНР за сутки уничтожили до 45 украинских военных - РИА Новости, 19.08.2022
Силы ЛНР за сутки уничтожили до 45 украинских военных
Народная милиция ЛНР заявила в пятницу, что украинские войска за минувшие сутки потеряли до 45 человек, пять бронетранспортеров и две артиллерийские установки. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T10:12
2022-08-19T10:12
2022-08-19T10:14
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 19 авг - РИА Новости. Народная милиция ЛНР заявила в пятницу, что украинские войска за минувшие сутки потеряли до 45 человек, пять бронетранспортеров и две артиллерийские установки."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 45 человек личного состава, пять бронетранспортеров, две артиллерийские установки; три единицы специальной автомобильной техники", - сообщается в Telegram-канале ведомства.В четверг Народная милиция ЛНР сообщала, что за сутки украинские войска потеряли до 50 человек личного состава и семь бронетранспортеров.
https://ria.ru/20220817/dnr-1810205082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика
10:12 19.08.2022 (обновлено: 10:14 19.08.2022)
Силы ЛНР за сутки уничтожили до 45 украинских военных
Народная милиция: силы ЛНР за сутки уничтожили до 45 бойцов ВСУ и пять бронетранспортеров