https://ria.ru/20220819/lnr-1810657346.html

Силы ЛНР за сутки уничтожили до 45 украинских военных

Силы ЛНР за сутки уничтожили до 45 украинских военных - РИА Новости, 19.08.2022

Силы ЛНР за сутки уничтожили до 45 украинских военных

Народная милиция ЛНР заявила в пятницу, что украинские войска за минувшие сутки потеряли до 45 человек, пять бронетранспортеров и две артиллерийские установки. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T10:12

2022-08-19T10:12

2022-08-19T10:14

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 19 авг - РИА Новости. Народная милиция ЛНР заявила в пятницу, что украинские войска за минувшие сутки потеряли до 45 человек, пять бронетранспортеров и две артиллерийские установки."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 45 человек личного состава, пять бронетранспортеров, две артиллерийские установки; три единицы специальной автомобильной техники", - сообщается в Telegram-канале ведомства.В четверг Народная милиция ЛНР сообщала, что за сутки украинские войска потеряли до 50 человек личного состава и семь бронетранспортеров.

https://ria.ru/20220817/dnr-1810205082.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика