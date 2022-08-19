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В Симферополе начался сильный ливень
В Симферополе начался сильный ливень - РИА Новости, 19.08.2022
В Симферополе начался сильный ливень
Сильный ливень начался в Симферополе, улице сразу превратились в реки, в отдельных районах выпал град, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T15:13
2022-08-19T15:13
2022-08-19T16:06
симферополь
ялта
севастополь
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Сильный ливень начался в Симферополе, улице сразу превратились в реки, в отдельных районах выпал град, передает корреспондент РИА Новости.Грозы локально накрывают полуостров последние несколько дней. Накануне в Ялте выпало больше двухмесячной нормы осадков, улицы были затоплены, но в целом очищенные русла рек справились с отводом воды, отмечали власти. Утром в пятницу сильные дожди прошли на юго-западе полуострова, под Севастополем.Около три часов дня гроза и залповый ливень начался и в Симферополе - многие улицы не справились с отведением воды и быстро превратились в реки.Части города, находящиеся в низине, затопило почти по пояс. В частности, такая ситуация перед железнодорожным вокзалом - крупнейшим транспортным центром для туристов в этом сезоне в условиях закрытого авиасообщения.Троллейбусы в этих частях города "встали", водители машин осторожно проезжают затопленные участки, опасаясь гидроудара.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Последствия залпового ливня в Крыму
Последствия залпового ливня в Крыму
2022-08-19T15:13
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PT0M42S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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симферополь, ялта, севастополь, общество
Симферополь, Ялта, Севастополь, Общество
15:13 19.08.2022 (обновлено: 16:06 19.08.2022)
В Симферополе начался сильный ливень
В Симферополе начался сильный ливень, в некоторых районах выпал град
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Сильный ливень начался в Симферополе, улице сразу превратились в реки, в отдельных районах выпал град, передает корреспондент РИА Новости.
Грозы локально накрывают полуостров последние несколько дней. Накануне в Ялте
выпало больше двухмесячной нормы осадков, улицы были затоплены, но в целом очищенные русла рек справились с отводом воды, отмечали власти. Утром в пятницу сильные дожди прошли на юго-западе полуострова, под Севастополем
.
Около три часов дня гроза и залповый ливень начался и в Симферополе
- многие улицы не справились с отведением воды и быстро превратились в реки.
Части города, находящиеся в низине, затопило почти по пояс. В частности, такая ситуация перед железнодорожным вокзалом - крупнейшим транспортным центром для туристов в этом сезоне в условиях закрытого авиасообщения.
Троллейбусы в этих частях города "встали", водители машин осторожно проезжают затопленные участки, опасаясь гидроудара.