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В Симферополе начался сильный ливень

В Симферополе начался сильный ливень - РИА Новости, 19.08.2022

В Симферополе начался сильный ливень

Сильный ливень начался в Симферополе, улице сразу превратились в реки, в отдельных районах выпал град, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T15:13

2022-08-19T15:13

2022-08-19T16:06

симферополь

ялта

севастополь

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Сильный ливень начался в Симферополе, улице сразу превратились в реки, в отдельных районах выпал град, передает корреспондент РИА Новости.Грозы локально накрывают полуостров последние несколько дней. Накануне в Ялте выпало больше двухмесячной нормы осадков, улицы были затоплены, но в целом очищенные русла рек справились с отводом воды, отмечали власти. Утром в пятницу сильные дожди прошли на юго-западе полуострова, под Севастополем.Около три часов дня гроза и залповый ливень начался и в Симферополе - многие улицы не справились с отведением воды и быстро превратились в реки.Части города, находящиеся в низине, затопило почти по пояс. В частности, такая ситуация перед железнодорожным вокзалом - крупнейшим транспортным центром для туристов в этом сезоне в условиях закрытого авиасообщения.Троллейбусы в этих частях города "встали", водители машин осторожно проезжают затопленные участки, опасаясь гидроудара.

https://ria.ru/20220818/osadki-1810588808.html

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ялта

севастополь

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Последствия залпового ливня в Крыму Последствия залпового ливня в Крыму 2022-08-19T15:13 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

симферополь, ялта, севастополь, общество