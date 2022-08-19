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В Крыму ответили на сообщения о возможности применения Киевом оружия из США - РИА Новости, 19.08.2022
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В Крыму ответили на сообщения о возможности применения Киевом оружия из США
В Крыму ответили на сообщения о возможности применения Киевом оружия из США - РИА Новости, 19.08.2022
В Крыму ответили на сообщения о возможности применения Киевом оружия из США
Любая попытка агрессии ударит бумерангом, только с куда более сильной отдачей и непоправимыми последствиями, заявил советник главы Крыма по информационной... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T06:25
2022-08-19T07:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Любая попытка агрессии ударит бумерангом, только с куда более сильной отдачей и непоправимыми последствиями, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, комментируя сообщения о том, что США разрешили Киеву атаковать полуостров с помощью американского оружия.Ранее газета Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома написала, что США допускают возможность использования поставляемого Киеву оружия для проведения атак на Крым, считая это "самообороной". При этом украинский министр обороны Алексей Резников в среду заявил о возможности применения оружия, поставленного США, для нападения на полуостров.На фоне российской военной спецоперации западные страны продолжают поставлять оружие Украине. Так, недавно Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка миллиарда долларов. Поставка включает артиллерийские боеприпасы, тысячу противотанковых комплексов Javelin, бронированные медицинские автомобили, взрывчатку и лекарства.Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что передача Украине вооружений только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
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россия, украина, в мире, сша
Россия, Украина, В мире, США
06:25 19.08.2022 (обновлено: 07:50 19.08.2022)
 
В Крыму ответили на сообщения о возможности применения Киевом оружия из США

Советник главы Крыма Крючков предупредил об эффекте бумеранга при ударах по полуострову

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Любая попытка агрессии ударит бумерангом, только с куда более сильной отдачей и непоправимыми последствиями, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, комментируя сообщения о том, что США разрешили Киеву атаковать полуостров с помощью американского оружия.
Ранее газета Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома написала, что США допускают возможность использования поставляемого Киеву оружия для проведения атак на Крым, считая это "самообороной". При этом украинский министр обороны Алексей Резников в среду заявил о возможности применения оружия, поставленного США, для нападения на полуостров.
"Не надо делать поспешных выводов насчет данной информации. Как известно, цыплят по осени считают. Еще посмотрим, как украинские националисты вместо атак на Крым будут бежать с новых освобождаемых нашей армией территорий. Все их агрессивные планы ударят по ним же бумерангом, только с куда более сильной отдачей и непоправимыми последствиями", - сказал РИА Новости Крючков.
На фоне российской военной спецоперации западные страны продолжают поставлять оружие Украине. Так, недавно Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка миллиарда долларов. Поставка включает артиллерийские боеприпасы, тысячу противотанковых комплексов Javelin, бронированные медицинские автомобили, взрывчатку и лекарства.
Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что передача Украине вооружений только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
Флаги Украины, США - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
01:12
США выделят Украине еще 800 миллионов долларов, сообщили СМИ
 
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