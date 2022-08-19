https://ria.ru/20220819/krym-1810635272.html

В Крыму ответили на сообщения о возможности применения Киевом оружия из США

В Крыму ответили на сообщения о возможности применения Киевом оружия из США - РИА Новости, 19.08.2022

В Крыму ответили на сообщения о возможности применения Киевом оружия из США

Любая попытка агрессии ударит бумерангом, только с куда более сильной отдачей и непоправимыми последствиями, заявил советник главы Крыма по информационной... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T06:25

2022-08-19T06:25

2022-08-19T07:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Любая попытка агрессии ударит бумерангом, только с куда более сильной отдачей и непоправимыми последствиями, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, комментируя сообщения о том, что США разрешили Киеву атаковать полуостров с помощью американского оружия.Ранее газета Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома написала, что США допускают возможность использования поставляемого Киеву оружия для проведения атак на Крым, считая это "самообороной". При этом украинский министр обороны Алексей Резников в среду заявил о возможности применения оружия, поставленного США, для нападения на полуостров.На фоне российской военной спецоперации западные страны продолжают поставлять оружие Украине. Так, недавно Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка миллиарда долларов. Поставка включает артиллерийские боеприпасы, тысячу противотанковых комплексов Javelin, бронированные медицинские автомобили, взрывчатку и лекарства.Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что передача Украине вооружений только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20220819/ukraina-1810626045.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, украина, в мире, сша