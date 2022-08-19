https://ria.ru/20220819/konkurs-1810682298.html

Четыре проекта Липецкой области победили во Всероссийском конкурсе

Четыре проекта Липецкой области победили во Всероссийском конкурсе - РИА Новости, 19.08.2022

Четыре проекта Липецкой области победили во Всероссийском конкурсе

Четыре города Липецкой области вошли в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T11:25

2022-08-19T11:25

2022-08-19T11:25

липецкая область

марат хуснуллин

жилье

общество

усмань

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ЛИПЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Четыре города Липецкой области вошли в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проходил под эгидой Минстроя России в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, проекты благоустройства Тяпкиной горы и Турецкого спуска в Лебедяни, набережной в Усмани, пространства возле реки Тешевка в Задонске и площади Октябрьской революции в Чаплыгине получат гранты в размере 70 миллионов рублей.Артамонов отметил, что все заявки, поступившие на конкурс, прошли отбор экспертами в области архитектуры, градостроительства, экономики, социологии охраны культурного наследия, археологии. В экспертную комиссию вошли 13 специалистов, каждый из которых оценивал конкурсные заявки по своему направлению. Лучших определила Федеральная комиссия конкурса, которую возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин."Сразу четыре города из Липецкой области в числе победителей – это замечательный результат. Каждая заявка была тщательно проработана, учтены все нюансы и предпочтения жителей. Приложим максимум усилий, чтобы без единой помарки воплотить эти проекты в жизнь", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220815/lipetsk-1809770321.html

усмань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

марат хуснуллин, жилье, общество, усмань