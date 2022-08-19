https://ria.ru/20220819/konkurs-1810682298.html
Четыре проекта Липецкой области победили во Всероссийском конкурсе
Четыре проекта Липецкой области победили во Всероссийском конкурсе - РИА Новости, 19.08.2022
Четыре проекта Липецкой области победили во Всероссийском конкурсе
Четыре города Липецкой области вошли в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T11:25
2022-08-19T11:25
2022-08-19T11:25
липецкая область
марат хуснуллин
жилье
общество
усмань
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ЛИПЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Четыре города Липецкой области вошли в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проходил под эгидой Минстроя России в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, проекты благоустройства Тяпкиной горы и Турецкого спуска в Лебедяни, набережной в Усмани, пространства возле реки Тешевка в Задонске и площади Октябрьской революции в Чаплыгине получат гранты в размере 70 миллионов рублей.Артамонов отметил, что все заявки, поступившие на конкурс, прошли отбор экспертами в области архитектуры, градостроительства, экономики, социологии охраны культурного наследия, археологии. В экспертную комиссию вошли 13 специалистов, каждый из которых оценивал конкурсные заявки по своему направлению. Лучших определила Федеральная комиссия конкурса, которую возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин."Сразу четыре города из Липецкой области в числе победителей – это замечательный результат. Каждая заявка была тщательно проработана, учтены все нюансы и предпочтения жителей. Приложим максимум усилий, чтобы без единой помарки воплотить эти проекты в жизнь", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220815/lipetsk-1809770321.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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марат хуснуллин, жилье, общество, усмань
Липецкая область, Марат Хуснуллин, Жилье, Общество, Усмань
ЛИПЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Четыре города Липецкой области вошли в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проходил под эгидой Минстроя России в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, проекты благоустройства Тяпкиной горы и Турецкого спуска в Лебедяни, набережной в Усмани, пространства возле реки Тешевка в Задонске и площади Октябрьской революции в Чаплыгине получат гранты в размере 70 миллионов рублей.
Артамонов отметил, что все заявки, поступившие на конкурс, прошли отбор экспертами в области архитектуры, градостроительства, экономики, социологии охраны культурного наследия, археологии. В экспертную комиссию вошли 13 специалистов, каждый из которых оценивал конкурсные заявки по своему направлению. Лучших определила Федеральная комиссия конкурса, которую возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин.
"Сразу четыре города из Липецкой области в числе победителей – это замечательный результат. Каждая заявка была тщательно проработана, учтены все нюансы и предпочтения жителей. Приложим максимум усилий, чтобы без единой помарки воплотить эти проекты в жизнь", – сказал Артамонов.