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Магаданская область поддержит колымчан, участвующих в спецоперации - РИА Новости, 19.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220819/kolyma-1810652694.html
Магаданская область поддержит колымчан, участвующих в спецоперации
Магаданская область поддержит колымчан, участвующих в спецоперации - РИА Новости, 19.08.2022
Магаданская область поддержит колымчан, участвующих в спецоперации
Власти Магаданской области намерены сохранить рабочие места за жителями региона, которые добровольно участвуют в спецоперации на Украине, им продолжат платить и РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T09:45
2022-08-19T09:45
специальная военная операция на украине
владимир путин
украина
донбасс
россия
общество
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МАГАДАН, 19 авг - РИА Новости. Власти Магаданской области намерены сохранить рабочие места за жителями региона, которые добровольно участвуют в спецоперации на Украине, им продолжат платить и заработную плату, написал на своих страницах в социальных сетях губернатор Сергей Носов."Магаданская область поддержит колымчан-добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. Такое решение сегодня приняли на заседании регионального правительства. Ко мне обратилась общественная ветеранская организация с предложением сохранять рабочие места и зарплату за теми, кто сейчас служит по контракту на Донбассе. Сохранение рабочих мест и зарплаты тому, кто помогает освобождать и восстанавливать Донбасс, это еще поддержка их семей, живущих у нас на Колыме", - написал Носов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20220809/dobrovoltsy-1808310586.html
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украина
донбасс
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владимир путин, украина, донбасс, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Украина, Донбасс, Россия, Общество
09:45 19.08.2022
 
Магаданская область поддержит колымчан, участвующих в спецоперации

За жителями Магаданской области, которые участвуют в спецоперации, сохранят рабочие места

© Flickr / Kirill AfoninВид на Магадан
Вид на Магадан - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© Flickr / Kirill Afonin
Вид на Магадан. Архивное фото
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МАГАДАН, 19 авг - РИА Новости. Власти Магаданской области намерены сохранить рабочие места за жителями региона, которые добровольно участвуют в спецоперации на Украине, им продолжат платить и заработную плату, написал на своих страницах в социальных сетях губернатор Сергей Носов.
"Магаданская область поддержит колымчан-добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. Такое решение сегодня приняли на заседании регионального правительства. Ко мне обратилась общественная ветеранская организация с предложением сохранять рабочие места и зарплату за теми, кто сейчас служит по контракту на Донбассе. Сохранение рабочих мест и зарплаты тому, кто помогает освобождать и восстанавливать Донбасс, это еще поддержка их семей, живущих у нас на Колыме", - написал Носов.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинУкраинаДонбассРоссияОбщество
 
 
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