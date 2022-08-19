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Глава ВВС США заявил, что действия Китая по Тайваню повышают риск эскалации - РИА Новости, 19.08.2022
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Глава ВВС США заявил, что действия Китая по Тайваню повышают риск эскалации
Глава ВВС США заявил, что действия Китая по Тайваню повышают риск эскалации - РИА Новости, 19.08.2022
Глава ВВС США заявил, что действия Китая по Тайваню повышают риск эскалации
Глава ВВС США Фрэнк Кендалл считает, что действия Китая вокруг Тайваня "повышают уровень риска", передает агентство Рейтер. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T12:27
2022-08-19T12:28
в мире
нэнси пелоси
китай
тайвань
сша
визит пелоси на тайвань
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Глава ВВС США Фрэнк Кендалл считает, что действия Китая вокруг Тайваня "повышают уровень риска", передает агентство Рейтер.Отмечается, что, говоря об учениях Китая вокруг Тайваня, которые включали пуски ракет над островом и неоднократное пересечение "срединной линии" Тайваньского пролива, Кендалл заявил, что поведение КНР было очень провокационным."Мы живем в опасное время... Военная активность, которую проводил Китай во время визита спикера (палаты представителей США Нэнси Пелоси - ред.), повысила уровень риска и нарушила ряд норм: пересечение линии было первым случаем, огонь по исключительной экономической зоне Японии - другим, а огонь над самим Тайванем - еще одним... Эти действия предназначены не для укрепления мира и стабильности в регионе, они очень провокационны и повышают уровень риска... Я надеюсь, что их поведение вернется к тем нормам, которые были установлены ранее", - цитирует агентство слова Кендалла, выступавшего на телеконференции с американской тихоокеанской территории Гуам в рамках поездки в регион, которая также включает визиты в Австралию и Японию.Он добавил, что США обеспокоены программами модернизации Китая и его поведением в регионе.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визитов на остров американских делегаций, 2-3 августа Тайвань посетила делегация во главе со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси, а 14-15 августа - делегация во главе с сенатором Эдом Марки.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
https://ria.ru/20220812/tayvan-1809019735.html
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в мире, нэнси пелоси, китай, тайвань, сша, визит пелоси на тайвань
В мире, Нэнси Пелоси, Китай, Тайвань, США, Визит Пелоси на Тайвань
12:27 19.08.2022 (обновлено: 12:28 19.08.2022)
 
Глава ВВС США заявил, что действия Китая по Тайваню повышают риск эскалации

Глава ВВС США Кендалл: действия Китая вокруг Тайваня повышают уровень эскалации

© Фото : U.S. NavyРакетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в южно-Китайском море
Ракетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в южно-Китайском море - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© Фото : U.S. Navy
Ракетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в южно-Китайском море. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Глава ВВС США Фрэнк Кендалл считает, что действия Китая вокруг Тайваня "повышают уровень риска", передает агентство Рейтер.
Отмечается, что, говоря об учениях Китая вокруг Тайваня, которые включали пуски ракет над островом и неоднократное пересечение "срединной линии" Тайваньского пролива, Кендалл заявил, что поведение КНР было очень провокационным.
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"Мы живем в опасное время... Военная активность, которую проводил Китай во время визита спикера (палаты представителей США Нэнси Пелоси - ред.), повысила уровень риска и нарушила ряд норм: пересечение линии было первым случаем, огонь по исключительной экономической зоне Японии - другим, а огонь над самим Тайванем - еще одним...
Эти действия предназначены не для укрепления мира и стабильности в регионе, они очень провокационны и повышают уровень риска... Я надеюсь, что их поведение вернется к тем нормам, которые были установлены ранее", - цитирует агентство слова Кендалла, выступавшего на телеконференции с американской тихоокеанской территории Гуам в рамках поездки в регион, которая также включает визиты в Австралию и Японию.
Он добавил, что США обеспокоены программами модернизации Китая и его поведением в регионе.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визитов на остров американских делегаций, 2-3 августа Тайвань посетила делегация во главе со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси, а 14-15 августа - делегация во главе с сенатором Эдом Марки.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
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