https://ria.ru/20220819/kirkorov-1810792486.html

Киркоров восхитился обнаженным шоу в Лас-Вегасе

Киркоров восхитился обнаженным шоу в Лас-Вегасе - РИА Новости, 19.08.2022

Киркоров восхитился обнаженным шоу в Лас-Вегасе

Филипп Киркоров восхитился шоу Rouge в Лас-Вегасе. Посмотреть его могут только лица старше 18 лет, поскольку артисты выступают почти полностью обнаженными,... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T16:18

2022-08-19T16:18

2022-08-19T16:18

шоубиз

знаменитости

филипп киркоров

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802837697_0:23:3036:1730_1920x0_80_0_0_37a1bc0a21e2fbdacc454f36f8a24559.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Филипп Киркоров восхитился шоу Rouge в Лас-Вегасе. Посмотреть его могут только лица старше 18 лет, поскольку артисты выступают почти полностью обнаженными, сообщил певец. В афише мероприятия указано, что это "самое сексуальное шоу в Вегасе".Артист не скрывает, что часто ездит в США, чтобы зарядиться энергией.Ранее певец возмутил Сеть видео с эротическим намеком со своего концерта: во время выступления он положил руку танцовщицы себе на пах.

https://ria.ru/20220728/fotiy-1805669422.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, филипп киркоров, шоу-бизнес