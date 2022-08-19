Киркоров восхитился обнаженным шоу в Лас-Вегасе
Филипп Киркоров восхитился обнаженным шоу Rouge в Лас-Вегасе
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Филипп Киркоров восхитился шоу Rouge в Лас-Вегасе. Посмотреть его могут только лица старше 18 лет, поскольку артисты выступают почти полностью обнаженными, сообщил певец. В афише мероприятия указано, что это "самое сексуальное шоу в Вегасе".
"Вишенкой на торте стало откровенное шоу Rouge. Конечно, оно исключительно 18+, но эстетика обнаженных и подтянутых артистов – это настоящее шоу, спектакль, непревзойденная атмосфера, которая погружает тебя с первого шага в театре", – написал Киркоров.
Артист не скрывает, что часто ездит в США, чтобы зарядиться энергией.
"Лас-Вегас – это мультинациональная точка на карте для всего мира вне зависимости от твоего паспорта, цвета кожи, взглядов. Здесь все говорят на одном языке. С большим удовольствием каждый раз встречаюсь здесь со своими коллегами, западными артистами, и говорим о новом, создаем исключительный вайб созидания и творчества. Именно сюда я сбегаю от усталости, перезарядить батарейки, и лучшее средство для этого – это неподражаемая и вечная музыка", – добавил Киркоров.
Ранее певец возмутил Сеть видео с эротическим намеком со своего концерта: во время выступления он положил руку танцовщицы себе на пах.