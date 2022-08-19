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Киркоров восхитился обнаженным шоу в Лас-Вегасе - РИА Новости, 19.08.2022
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Шоубиз
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Киркоров восхитился обнаженным шоу в Лас-Вегасе
Киркоров восхитился обнаженным шоу в Лас-Вегасе - РИА Новости, 19.08.2022
Киркоров восхитился обнаженным шоу в Лас-Вегасе
Филипп Киркоров восхитился шоу Rouge в Лас-Вегасе. Посмотреть его могут только лица старше 18 лет, поскольку артисты выступают почти полностью обнаженными,... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T16:18
2022-08-19T16:18
шоубиз
знаменитости
филипп киркоров
шоу-бизнес
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Филипп Киркоров восхитился шоу Rouge в Лас-Вегасе. Посмотреть его могут только лица старше 18 лет, поскольку артисты выступают почти полностью обнаженными, сообщил певец. В афише мероприятия указано, что это "самое сексуальное шоу в Вегасе".Артист не скрывает, что часто ездит в США, чтобы зарядиться энергией.Ранее певец возмутил Сеть видео с эротическим намеком со своего концерта: во время выступления он положил руку танцовщицы себе на пах.
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знаменитости, филипп киркоров, шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Филипп Киркоров, Шоу-бизнес
16:18 19.08.2022
 
Киркоров восхитился обнаженным шоу в Лас-Вегасе

Филипп Киркоров восхитился обнаженным шоу Rouge в Лас-Вегасе

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Филипп Киркоров восхитился шоу Rouge в Лас-Вегасе. Посмотреть его могут только лица старше 18 лет, поскольку артисты выступают почти полностью обнаженными, сообщил певец. В афише мероприятия указано, что это "самое сексуальное шоу в Вегасе".

"Вишенкой на торте стало откровенное шоу Rouge. Конечно, оно исключительно 18+, но эстетика обнаженных и подтянутых артистов – это настоящее шоу, спектакль, непревзойденная атмосфера, которая погружает тебя с первого шага в театре", – написал Киркоров.

Артист не скрывает, что часто ездит в США, чтобы зарядиться энергией.

"Лас-Вегас – это мультинациональная точка на карте для всего мира вне зависимости от твоего паспорта, цвета кожи, взглядов. Здесь все говорят на одном языке. С большим удовольствием каждый раз встречаюсь здесь со своими коллегами, западными артистами, и говорим о новом, создаем исключительный вайб созидания и творчества. Именно сюда я сбегаю от усталости, перезарядить батарейки, и лучшее средство для этого – это неподражаемая и вечная музыка", – добавил Киркоров.

Ранее певец возмутил Сеть видео с эротическим намеком со своего концерта: во время выступления он положил руку танцовщицы себе на пах.
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