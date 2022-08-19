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"Росэлектроника" создала систему, отражающую миллионы кибератак в сутки - РИА Новости, 19.08.2022
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"Росэлектроника" создала систему, отражающую миллионы кибератак в сутки
"Росэлектроника" создала систему, отражающую миллионы кибератак в сутки - РИА Новости, 19.08.2022
"Росэлектроника" создала систему, отражающую миллионы кибератак в сутки
"Росэлектроника" показала на "Армии-2022" систему "Форпост", способную отражать до 8 млн кибератак в сутки, сообщили журналистам в пятницу пресс-службе... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T12:04
2022-08-19T17:34
безопасность
россия
российская электроника
ростех
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
форум "армия-2022"
технологии
кибербезопасность
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КУБИНКА, 19 авг - РИА Новости. "Росэлектроника" показала на "Армии-2022" систему "Форпост", способную отражать до 8 млн кибератак в сутки, сообщили журналистам в пятницу пресс-службе компании."Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") продемонстрировал на форуме "Армия-2022" работу отечественной системы противодействия кибератакам "Форпост". Ресурсы системы позволяют отражать до 8 миллионов компьютерных атак в сутки", - сказали в пресс-службе."Форпост" создан концерном "Автоматика" (входит "Росэлектронику") и обеспечивает информационную безопасность и защиту от компьютерных атак на государственные и корпоративные информационные системы, автоматизированные системы управления."На сегодняшний день решение уже успешно применяется в интересах государственных структур", – рассказал гендиректор "Автоматики" Андрей Моторко.Также "Форпост" установлен на испытательном стенде "Безопасный город", созданном по заказу МЧС России. Стенд позволяет моделировать сценарии реагирования на различные виды угроз, а также повысить эффективность и скорость принятия решений при возникновении чрезвычайных ситуаций.Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа. На нем запланировано около 300 мероприятий, которые проходят на объектах парка "Патриот", на полигоне "Алабино", аэродроме "Кубинка", а также во всех военных округах и на Северном флоте - всего более чем в 30 регионах России. Участие в форуме принимают военные делегации 72 стран. РИА Новости - официальное информационное агентство форума.
https://ria.ru/20220815/razvedka-1809648113.html
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безопасность, россия, российская электроника, ростех, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), форум "армия-2022", технологии, кибербезопасность
Безопасность, Россия, Российская электроника, Ростех, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Форум "Армия-2022", Технологии, Кибербезопасность
12:04 19.08.2022 (обновлено: 17:34 19.08.2022)
 
"Росэлектроника" создала систему, отражающую миллионы кибератак в сутки

"Росэлектроника" создала систему "Форпост", отражающую восемь миллионов кибератак в сутки

© Фото : RostecСтенд компании "Росэлектроника"
Стенд компании Росэлектроника - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© Фото : Rostec
Стенд компании "Росэлектроника". Архивное фото
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КУБИНКА, 19 авг - РИА Новости. "Росэлектроника" показала на "Армии-2022" систему "Форпост", способную отражать до 8 млн кибератак в сутки, сообщили журналистам в пятницу пресс-службе компании.
"Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") продемонстрировал на форуме "Армия-2022" работу отечественной системы противодействия кибератакам "Форпост". Ресурсы системы позволяют отражать до 8 миллионов компьютерных атак в сутки", - сказали в пресс-службе.
Площадка проведения Международного военно-технического форума Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
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"Росэлектроника" показала на "Армии-2022" новую станцию разведки
"Форпост" создан концерном "Автоматика" (входит "Росэлектронику") и обеспечивает информационную безопасность и защиту от компьютерных атак на государственные и корпоративные информационные системы, автоматизированные системы управления.
"На сегодняшний день решение уже успешно применяется в интересах государственных структур", – рассказал гендиректор "Автоматики" Андрей Моторко.
Также "Форпост" установлен на испытательном стенде "Безопасный город", созданном по заказу МЧС России. Стенд позволяет моделировать сценарии реагирования на различные виды угроз, а также повысить эффективность и скорость принятия решений при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа. На нем запланировано около 300 мероприятий, которые проходят на объектах парка "Патриот", на полигоне "Алабино", аэродроме "Кубинка", а также во всех военных округах и на Северном флоте - всего более чем в 30 регионах России. Участие в форуме принимают военные делегации 72 стран. РИА Новости - официальное информационное агентство форума.
Площадка проведения Международного военно-технического форума Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 12:21
"Ростех" впервые представил спутниковые станции семейства "Центавр"
 
БезопасностьРоссияРоссийская электроникаРостехМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Форум "Армия-2022"ТехнологииКибербезопасность
 
 
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