https://ria.ru/20220819/kiberataki-1810698054.html

"Росэлектроника" создала систему, отражающую миллионы кибератак в сутки

"Росэлектроника" создала систему, отражающую миллионы кибератак в сутки - РИА Новости, 19.08.2022

"Росэлектроника" создала систему, отражающую миллионы кибератак в сутки

"Росэлектроника" показала на "Армии-2022" систему "Форпост", способную отражать до 8 млн кибератак в сутки, сообщили журналистам в пятницу пресс-службе... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T12:04

2022-08-19T12:04

2022-08-19T17:34

безопасность

россия

российская электроника

ростех

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

форум "армия-2022"

технологии

кибербезопасность

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КУБИНКА, 19 авг - РИА Новости. "Росэлектроника" показала на "Армии-2022" систему "Форпост", способную отражать до 8 млн кибератак в сутки, сообщили журналистам в пятницу пресс-службе компании."Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") продемонстрировал на форуме "Армия-2022" работу отечественной системы противодействия кибератакам "Форпост". Ресурсы системы позволяют отражать до 8 миллионов компьютерных атак в сутки", - сказали в пресс-службе."Форпост" создан концерном "Автоматика" (входит "Росэлектронику") и обеспечивает информационную безопасность и защиту от компьютерных атак на государственные и корпоративные информационные системы, автоматизированные системы управления."На сегодняшний день решение уже успешно применяется в интересах государственных структур", – рассказал гендиректор "Автоматики" Андрей Моторко.Также "Форпост" установлен на испытательном стенде "Безопасный город", созданном по заказу МЧС России. Стенд позволяет моделировать сценарии реагирования на различные виды угроз, а также повысить эффективность и скорость принятия решений при возникновении чрезвычайных ситуаций.Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа. На нем запланировано около 300 мероприятий, которые проходят на объектах парка "Патриот", на полигоне "Алабино", аэродроме "Кубинка", а также во всех военных округах и на Северном флоте - всего более чем в 30 регионах России. Участие в форуме принимают военные делегации 72 стран. РИА Новости - официальное информационное агентство форума.

https://ria.ru/20220815/razvedka-1809648113.html

https://ria.ru/20220817/stantsii-1810182739.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

безопасность, россия, российская электроника, ростех, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), форум "армия-2022", технологии, кибербезопасность