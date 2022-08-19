В Херсонской области рассказали об отношению жителей к киевскому режиму
Замглавы ВГА Стремоусов: жители Херсонской области отвернулись от киевского режима
Вид на реку Днепр и Херсон. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Жители Херсонской области отвернулись от киевского режима и воспринимают его представителей негативно, заявил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Все больше жителей Херсонской области негативно относятся к представителям киевской власти, которые на протяжении шести месяцев обстреливают города и населенные пункты региона. Люди видят, что нацистам они не нужны, что для них главное - территории и деньги. Жители Херсонской области из-за постоянных обстрелов региона отвернулись от нацистов и киевского режима", - сказал Стремоусов.
По его словам, население все больше констатирует факт, что реальная помощь и защита может исходить только от России.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.