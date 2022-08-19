https://ria.ru/20220819/kherson-1810636038.html

В Херсонской области рассказали об отношению жителей к киевскому режиму

В Херсонской области рассказали об отношению жителей к киевскому режиму - РИА Новости, 19.08.2022

В Херсонской области рассказали об отношению жителей к киевскому режиму

Жители Херсонской области отвернулись от киевского режима и воспринимают его представителей негативно, заявил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T06:53

2022-08-19T06:53

2022-08-19T06:53

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Жители Херсонской области отвернулись от киевского режима и воспринимают его представителей негативно, заявил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.По его словам, население все больше констатирует факт, что реальная помощь и защита может исходить только от России.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220819/energodar-1810627111.html

херсонская область

россия

запорожская область

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Максим Горбачев

в мире, херсонская область , россия, запорожская область