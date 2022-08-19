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В Херсонской области рассказали об отношению жителей к киевскому режиму - РИА Новости, 19.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220819/kherson-1810636038.html
В Херсонской области рассказали об отношению жителей к киевскому режиму
В Херсонской области рассказали об отношению жителей к киевскому режиму - РИА Новости, 19.08.2022
В Херсонской области рассказали об отношению жителей к киевскому режиму
Жители Херсонской области отвернулись от киевского режима и воспринимают его представителей негативно, заявил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T06:53
2022-08-19T06:53
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
россия
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Жители Херсонской области отвернулись от киевского режима и воспринимают его представителей негативно, заявил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.По его словам, население все больше констатирует факт, что реальная помощь и защита может исходить только от России.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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херсонская область
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в мире, херсонская область , россия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Россия, Запорожская область
06:53 19.08.2022
 
В Херсонской области рассказали об отношению жителей к киевскому режиму

Замглавы ВГА Стремоусов: жители Херсонской области отвернулись от киевского режима

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВид на реку Днепр и Херсон
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Жители Херсонской области отвернулись от киевского режима и воспринимают его представителей негативно, заявил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Все больше жителей Херсонской области негативно относятся к представителям киевской власти, которые на протяжении шести месяцев обстреливают города и населенные пункты региона. Люди видят, что нацистам они не нужны, что для них главное - территории и деньги. Жители Херсонской области из-за постоянных обстрелов региона отвернулись от нацистов и киевского режима", - сказал Стремоусов.
По его словам, население все больше констатирует факт, что реальная помощь и защита может исходить только от России.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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