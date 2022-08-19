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Российские силы уничтожили под Харьковом более ста украинских военных
Российские силы уничтожили под Харьковом более ста украинских военных - РИА Новости, 19.08.2022
Российские силы уничтожили под Харьковом более ста украинских военных
ВС РФ уничтожили в районе Старого Салтова в Харьковской области более 100 военных Украины, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T13:06
2022-08-19T13:06
2022-08-19T13:06
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. ВС РФ уничтожили в районе Старого Салтова в Харьковской области более 100 военных Украины, сообщили журналистам в Минобороны РФ."В результате сосредоточенного огневого удара по позициям 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Старый Салтов Харьковской области безвозвратные и санитарные потери противника составили более 100 человек", - сказали в ведомстве.Кроме того, уточнили в Минобороны, в районе населенного пункта Дорожнянка Запорожской области высокоточным ударом поражен склад вооружения и военной техники 65-й механизированной бригады, уничтожено более 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Запорожская область
Российские силы уничтожили под Харьковом более ста украинских военных
Минобороны: российские силы уничтожили под Харьковом более ста украинских военных