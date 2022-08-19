https://ria.ru/20220819/kharkov-1810725132.html

Российские силы уничтожили под Харьковом более ста украинских военных

Российские силы уничтожили под Харьковом более ста украинских военных - РИА Новости, 19.08.2022

Российские силы уничтожили под Харьковом более ста украинских военных

ВС РФ уничтожили в районе Старого Салтова в Харьковской области более 100 военных Украины, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T13:06

2022-08-19T13:06

2022-08-19T13:06

специальная военная операция на украине

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харьковская область

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. ВС РФ уничтожили в районе Старого Салтова в Харьковской области более 100 военных Украины, сообщили журналистам в Минобороны РФ."В результате сосредоточенного огневого удара по позициям 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Старый Салтов Харьковской области безвозвратные и санитарные потери противника составили более 100 человек", - сказали в ведомстве.Кроме того, уточнили в Минобороны, в районе населенного пункта Дорожнянка Запорожской области высокоточным ударом поражен склад вооружения и военной техники 65-й механизированной бригады, уничтожено более 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

запорожская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, харьковская область, запорожская область