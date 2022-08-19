https://ria.ru/20220819/khaos-1810634397.html

В Китае назвали первопричину мирового хаоса

В Китае назвали первопричину мирового хаоса - РИА Новости, 19.08.2022

В Китае назвали первопричину мирового хаоса

Несоответствие между упадком США и их менталитетом сильнейшей державы – первопричина существующего раскола и хаоса в мире, пишет китайское издание Global Times. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T06:02

2022-08-19T06:02

2022-08-19T06:02

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Несоответствие между упадком США и их менталитетом сильнейшей державы – первопричина существующего раскола и хаоса в мире, пишет китайское издание Global Times.Суть проблемы, отмечается в публикации, заключается не в том, что сделали или не сделали Москва и Пекин, а в том, смогут ли США и Запад преодолеть свои страхи и тревогу относительно собственного упадка.С точки зрения международного порядка, США являются наиболее ярким представителем гегемонизма, в то время как Китай и Россия на самом деле "защищают международный порядок, честность и справедливость". В случае если США станут враждовать с Китаем и Россией, они "изолируют себя в мире", резюмирует Global Times.Ранее доцент Пекинского университета Сюй Лян заявил, что внешняя политика Соединенных Штатов направлена на дестабилизацию мира ради сохранения собственной гегемонии. "США сегодня — это больной человек, который отчаянно ищет лечение, как безголовая курица, как будто он может обрести свое былое здоровье, погрузив мир в хаос", — отметил он.Бывший госсекретарь Генри Киссинджер, в свою очередь, считает, что в отношениях Вашингтона с Москвой и Пекином сложилась опасная ситуация, которая может привести к вооруженному конфликту.

https://ria.ru/20220817/obman-1810132497.html

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в мире, сша, китай, россия