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В Китае назвали первопричину мирового хаоса - РИА Новости, 19.08.2022
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В Китае назвали первопричину мирового хаоса
В Китае назвали первопричину мирового хаоса - РИА Новости, 19.08.2022
В Китае назвали первопричину мирового хаоса
Несоответствие между упадком США и их менталитетом сильнейшей державы – первопричина существующего раскола и хаоса в мире, пишет китайское издание Global Times. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T06:02
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в мире
сша
китай
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Несоответствие между упадком США и их менталитетом сильнейшей державы – первопричина существующего раскола и хаоса в мире, пишет китайское издание Global Times.Суть проблемы, отмечается в публикации, заключается не в том, что сделали или не сделали Москва и Пекин, а в том, смогут ли США и Запад преодолеть свои страхи и тревогу относительно собственного упадка.С точки зрения международного порядка, США являются наиболее ярким представителем гегемонизма, в то время как Китай и Россия на самом деле "защищают международный порядок, честность и справедливость". В случае если США станут враждовать с Китаем и Россией, они "изолируют себя в мире", резюмирует Global Times.Ранее доцент Пекинского университета Сюй Лян заявил, что внешняя политика Соединенных Штатов направлена на дестабилизацию мира ради сохранения собственной гегемонии. "США сегодня — это больной человек, который отчаянно ищет лечение, как безголовая курица, как будто он может обрести свое былое здоровье, погрузив мир в хаос", — отметил он.Бывший госсекретарь Генри Киссинджер, в свою очередь, считает, что в отношениях Вашингтона с Москвой и Пекином сложилась опасная ситуация, которая может привести к вооруженному конфликту.
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в мире, сша, китай, россия
В мире, США, Китай, Россия
06:02 19.08.2022
 
В Китае назвали первопричину мирового хаоса

Global Times: несоответствие между упадком США и менталитетом сверхдержавы вызывает хаос

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВашингтон, США
Вашингтон, США - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Вашингтон, США. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Несоответствие между упадком США и их менталитетом сильнейшей державы – первопричина существующего раскола и хаоса в мире, пишет китайское издание Global Times.
Суть проблемы, отмечается в публикации, заключается не в том, что сделали или не сделали Москва и Пекин, а в том, смогут ли США и Запад преодолеть свои страхи и тревогу относительно собственного упадка.
С точки зрения международного порядка, США являются наиболее ярким представителем гегемонизма, в то время как Китай и Россия на самом деле "защищают международный порядок, честность и справедливость". В случае если США станут враждовать с Китаем и Россией, они "изолируют себя в мире", резюмирует Global Times.
Ранее доцент Пекинского университета Сюй Лян заявил, что внешняя политика Соединенных Штатов направлена на дестабилизацию мира ради сохранения собственной гегемонии. "США сегодня — это больной человек, который отчаянно ищет лечение, как безголовая курица, как будто он может обрести свое былое здоровье, погрузив мир в хаос", — отметил он.
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Бывший госсекретарь Генри Киссинджер, в свою очередь, считает, что в отношениях Вашингтона с Москвой и Пекином сложилась опасная ситуация, которая может привести к вооруженному конфликту.
 
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